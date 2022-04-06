Экономический шок и стандарты жизни с 1980-х годов: Байден рассказал, что ждет Россию

Экономический шок только в 2022 году уничтожит экономические достижения РФ за последние 15 лет, прогнозирует американский лидер.

Президент США Джо Байден заявил, что на сегодняшний день Россия находится в процессе изоляции как государства-изгоя и очень, вероятно, что РФ вылетит из топ-20 крупнейших экономик мира.

Об этом сообщает Белый дом 6 апреля.

"По прогнозам IEF, экономический шок только в этом году уничтожит экономические достижения за последние 15 лет. Ранее Россия была 11-й по величине экономикой мира. Сейчас очень вероятно, что он выпадет из топ-20", – сказал американский президент.

Он добавил, последнее сообщение на этой неделе свидетельствовало о том, что инфляция в России уже превышает 15% и по прогнозам достигнет 20% и больше. Процентные ставки в РФ составляют уже 20%.

"Таким образом, эта комбинация облачно высокой инфляции и процентных ставок повредит долгосрочному потенциалу России, а также приведет к выходу более 600 компаний", – сказал Байден.

Он отметил, печальная реальность состоит в том, что война президента России Владимира Путина усложнит выезд россиян за границу.

"Это значит, что их дебетовые карты могут не работать. Они могут иметь только возможность покупать поддельные телефоны и поддельную одежду. Полки в магазинах могут быть пустыми. Реальность такова, что страна погружается в экономическую и финансово-технологическую изоляцию. И такими темпами она вернется к советским стандартам жизни с 1980-х годов", – спрогнозировал президент США.

Напомним, 6 апреля США ввели санкции против крупнейших российских банков, против элит РФ и членов их семей, в том числе взрослых дочерей Путина, а также запретили инвестиции в государство-агрессор и заблокировали санкциями критические крупные предприятия.

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