Президент Владимир Путин и российская экономика / © ТСН

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Российская экономика стремительно замедляется под давлением санкций и расходов на войну. Эксперты предупреждают, что Кремль стоит перед жестким выбором между рецессией и сокращением финансирования боевых действий.

Об этом говорится в статье Reuters.

Петербургский экономический форум: центральная тема — война в Украине

3 июня начинается Петербургский экономический форум — так называемый «российский Давос», — который состоится под эгидой президента Владимира Путина. Мероприятие проходит на фоне экономического замедления в России и продолжения напряженного противостояния с Западом из-за войны в Украине.

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После усиления в 2022 году международной изоляции РФ, среди участников нынешнего форума заявлены глава Комиссии изящных искусств США Родни Мимс Кук-младший, ответственный за проект расширения бального зала Белого дома, американский консервативный инфлюенсер Кэндис Оуэнс, а также, вероятно, Интернет-персона Эндрю Тейт.

В Кремле отметили, что это станет первой российской инвестиционной конференцией такого масштаба с участием представителей США с 2017 — 2018 годов.

Несмотря на то, что в официальной программе Украина не упоминается, именно война остается центральной темой форума.

"Вопрос заключается в том: закончится ли эта война, или нас ожидает гораздо более тяжелое будущее?" — сказал изданию один из российских участников на условиях анонимности.

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Проблемы в российской экономике

Конфронтация с Западом из-за Украины существенно повлияла на экономическую ситуацию в России. Несмотря на выше ожиданий показатели роста в 2023 и 2024 годах, в 2026-м объем экономики оценивается примерно в 2,9 трлн долл. — это лишь небольшая часть от общей экономической мощности стран НАТО, которая составляет около 45 трлн долл.

Экономика РФ, в значительной степени ориентированная на экспорт сырья, демонстрирует существенное замедление. Если в 2024 году темпы роста составляли 4,9%, то в прошлом году этот показатель упал примерно до 1%, а уже в первом квартале 2026-го экономика сократилась на 0,2%.

Представители власти объясняют такую динамику высокими процентными ставками, действием западных санкций и укреплением рубля. По текущим прогнозам, в этом году экономический рост может составить лишь 0,4%.

РФ должна выбрать — экономический спад или уменьшение расходов на войну

Экс-заместитель главы Центрального банка России Олег Вьюгин в комментарии изданию заявил, что страна оказалась перед необходимостью выбирать между экономическим спадом и сокращением финансирования войны против Украины.

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«Россия стоит перед выбором между сокращением военного финансирования, что стимулировало бы экономический рост путем быстрого снижения ключевой ставки, расширения кредитования гражданского сектора, частичного ослабления санкций и восстановления логистических цепей, и продолжением „СВО“ (войны — ред.), которая постоянно будет требовать увеличения расходов и дальнейшего повышения налогов, усиливая экономическое скатывание к рецессии и снижение реальных доходов населения», — пояснил Вьюгин.

Напомним, согласно отчету ISW, российский финансовый блок предупреждает Путина о разрушительном влиянии военных расходов на экономику и предлагает их сократить, однако диктатор сознательно игнорирует это, требуя искать средства в гражданских секторах. Дефицит российского бюджета уже превысил годовой план, но глава Кремля продолжает финансировать войну, вероятно, из-за ложного представления об успехах армии, убеждения в выносливости экономики и страха перед крахом фронта в случае уменьшения расходов на оборону.

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