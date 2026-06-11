Экономика РФ в предсмертной агонии: это может стать концом войны для Путина

Российская экономика и Владимир Путин / © ТСН

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Российская экономика оказалась на пороге структурного коллапса из-за войны против Украины и санкций. Эксперты считают, что критическое истощение ресурсов РФ создает окно возможностей для принуждения президента Владимира Путина к переговорам.

Об этом говорится в статье abc.es

Зависимость России от Китая стала критической, а накопленные экономические проблемы могут создать благоприятные условия для начала переговоров с Путиным. К таким выводам пришли авторы нового исследования Института мировой экономики Киля и Стокгольмского института экономики переходного периода, обнародованного 11 июня.

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В докладе отмечается, что сокращение финансовых резервов, падение доходов от экспорта нефти и газа и острая нехватка рабочей силы все сильнее давят на российскую экономику. По мнению исследователей, имеющиеся тенденции свидетельствуют о структурном истощении экономической системы страны и открывают возможность для дипломатических шагов по завершению войны.

Эксперты прогнозируют экономический коллапс России

Анализируя российские источники, в частности статистику Центрального банка РФ, экономисты характеризуют текущую ситуацию как «завершающую фазу» и не исключают даже «экономический коллапс России». В то же время местные власти уже снизили собственный прогноз экономического роста на текущий год с 1,3% до 0,4% ВВП. Впрочем, авторы исследования считают, что даже такой пересмотренный прогноз может быть «слишком оптимистичным».

«Вопрос заключается в том, сколько времени еще осталось российской экономике. Я бы сказал, что в следующем году будут значительные спады, если мы введем санкции и новую пошлину», — заявил директор Института Киля Мориц Шуларик.

Он также выразил «серьезные сомнения относительно точности официальных показателей роста» и предположил, что «инфляция занижается в отчетности».

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Несмотря на ухудшение экономических показателей, Кремль продолжает отдавать приоритет войне против Украины, направляя ресурсы на оборонную отрасль и армию, тогда как гражданские сектора экономики испытывают все больший дефицит инвестиций.

Экономика РФ приближается к пределам своих производственных возможностей

По данным отчета, вложения в основной капитал за пределами военного сектора практически прекратились. Кроме того, внешнеторговый оборот России опустился до самого низкого уровня за последние полтора десятилетия. Исследователи отмечают, что экономика уже приближается к «пределам своих производственных возможностей», а «стремительное расширение кредитования секторов, связанных с вооружением, слабые корпоративные балансы и растущее давление на банковский капитал» негативно влияют на «качество активов в финансовой системе».

Еще в прошлом году американский аналитик Крейг Кеннеди предостерегал от подобного развития событий. По его оценке, инфляционное давление и структурные дисбалансы существенно ограничивают возможности Центробанка России для снижения ключевой ставки, которая сейчас составляет 14,5%, до уровня, который мог бы облегчить финансовую нагрузку на бизнес.

Финансовые возможности РФ также заметно сократились. Если в начале полномасштабного вторжения у Фонда национального благосостояния были резервы, эквивалентные 6,5% ВВП, то к апрелю 2026 года объем его ликвидных активов уменьшился более чем вдвое и составил лишь 1,8% ВВП. По мнению авторов исследования, такого объема средств уже недостаточно для выполнения роли надежного финансового буфера в кризисных условиях.

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Усиление зависимости России от Китая

Отдельное внимание в докладе уделено усилению зависимости России от Китая. Исследователи характеризуют эти отношения как «асимметричное партнерство», в котором преимущество явно на стороне Пекина.

Из-за западных санкций РФ все больше полагается на КНР в вопросах поставок как гражданской, так и военной продукции, а также электроники и машиностроительного оборудования. В то же время Китай использует свое положение для получения дополнительных выгод, закупая российские ресурсы по сниженным ценам. В частности, стоимость газа для китайских покупателей почти на 40% ниже, чем для других потребителей.

Несмотря на тесное экономическое сотрудничество, китайские финансовые учреждения нередко блокируют платежи, связанные с российскими контрагентами, опасаясь попасть под вторичные санкции США. Это создает дополнительные трудности для торговли, провоцирует логистические задержки и заставляет компании пользоваться дорогими схемами расчетов через посредников.

Китай поддерживает российскую экономику

Соавтор исследования Алисия Гарсия-Эрреро отмечает, что Россия фактически получила «экономический спасательный круг», однако именно Китай определяет «условия этих отношений». Такая модель сотрудничества дает Москве возможность поддерживать военную экономику в краткосрочной перспективе, но одновременно усиливает ее зависимость от Пекина и ослабляет ее переговорные позиции.

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Именно на это обстоятельство сейчас обращают внимание лидеры стран формата E3 — Великобритании, Франции и Германии, пытаясь использовать экономическую уязвимость России для стимулирования переговорного процесса.

Расходы на войну и дефицит бюджета РФ

Между тем расходы на ведение войны продолжают увеличиваться, а вместе с ними растет и бюджетный дефицит. Правительство России рассчитывало завершить 2026 год с дефицитом в 45,5 млрд евро, что соответствовало бы 1,6% ВВП. Однако, по официальным данным, уже за первые пять месяцев года дефицит превысил 72 млрд евро, или 2,6% ВВП. Сдержать его дальнейший рост удалось прежде всего благодаря дополнительным поступлениям от НДС и экспорта нефти и газа. Определенную роль сыграло и повышение цен на энергоносители на фоне войны между Ираном и его противниками, хотя нынешние цены все еще примерно на треть ниже прошлогодних показателей.

В отчете подчеркивается, что доходы от продажи нефти и газа остаются «безусловно важнейшим фактором» для оценки того, насколько долго Россия сможет финансировать войну против Украины.

«Растущая экономическая уязвимость России открывает окно возможностей для более эффективных политических мер со стороны Запада», — отмечают авторы исследования.

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Они предлагают усилить санкционное давление, ввести специальные пошлины на те категории торговли с Россией, которые еще остаются активными, в частности на сжиженный газ, химическую продукцию и удобрения, а также продолжать поддержку Украины.

Напомним, несмотря на заявления российских чиновников об экономической стабильности и росте, аналитики ISW предупредили о приближении масштабного кризиса в РФ. Кремль искусственно поддерживает видимость благополучия, тогда как реальная ситуация ухудшается: критический дефицит рабочей силы разгоняет инфляцию, истощение резервов суверенного фонда создает проблемы с ликвидностью, а из-за ударов Украины по нефтяной инфраструктуре в ряде регионов уже ограничивают продажу топлива. Экономисты прогнозируют остановку роста из-за высоких расходов на займы и приоритет финансирования войны в ущерб развитию экономики.

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