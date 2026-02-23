Экономика РФ вошла в "зону смерти": у Путина мало времени

Российская экономика и президент Владимир Путин / © ТСН

Российская экономика оказалась в «зоне смерти», где ресурсы расходуются быстрее, чем восстанавливаются. Страна-агрессор фактически уничтожает свой будущий потенциал ради военных амбиций президента Владимира Путина. Несмотря на попытки Кремля сделать вид стабильности, аналитики прогнозируют начало глубокого финансового кризиса уже в ближайшие месяцы.

Об этом пишет Fortune.

Научный сотрудник Центра Россия-Евразия Карнеги Александра Прокопенко в недавней колонке для The Economist заявила, что через четыре года после того, как Путин отдал приказ о вторжении в Украину, российская экономика оказалась в «зоне смерти». Бывшая советница Центробанка РФ использовала метафору из альпинизма: на большой высоте организм вынужден расходовать собственные ресурсы быстрее, чем успевает их восстанавливать.

Российская экономика застряла

«Экономика России застряла в том, что можно описать как отрицательное равновесие: она держится кучи, но при этом постепенно уничтожает собственный будущий потенциал«, — написала Прокопенко.

По ее словам, экономика не стоит на пороге немедленного обвала, однако ВВП фактически застыл, доходы от нефти из-за санкций сократились вдвое, а дефицит бюджета быстро истощает резервы.

В то же время, как пояснила Прокопенко, сформировались две параллельные экономические системы. Первая — военный сектор и связанные с ним отрасли, которые получают приоритетное финансирование от Кремля. Вторая — остальная экономика, которую фактически «оставили на холоде».

«Самой опасной чертой этой новой структуры является то, на чем она работает. Российская экономика теперь питается так называемой «военной рентой»: бюджетными переводами оборонным предприятиям, которые создают зарплаты и экономическую активность», — отметила эксперт.

В то же время эти средства направляются на активы, предназначенные для уничтожения. То есть деньги, которые поддерживают работу заводов, тратятся на танки, бронетехнику и другое вооружение, которое впоследствии уничтожается или повреждается и не создает долгосрочного экономического эффекта.

Так же расходы на вербовку новых военных не повышают их производительность. Много бойцов погибают или возвращаются домой с тяжелыми ранениями. По оценкам Центра стратегических и международных исследований, потери российской армии составляют около 1,2 млн человек, в том числе 325 тыс. погибших.

«Организм метаболизирует собственную мышечную ткань для получения энергии», — сказала Прокопенко.

Ситуация в экономике РФ напоминает высотную болезнь

Несмотря на то, что российский Центробанк снизил ставки для поддержки экономики, а власть пытается сдерживать дефицит бюджета, эти проблемы нельзя решить только монетарными или фискальными инструментами.

В этом году выплаты процентов по госдолгу уже превысят суммарные расходы на образование и медицину.

В отличие от обычного циклического спада, ситуация больше напоминает высотную болезнь — «чем дольше находишься, тем хуже становится, независимо от отдыха».

В то же время Путин не может «спуститься с горы», поскольку экономика все больше зависит от оборонного сектора, а демобилизация почти наверняка вызвала бы кризис. Вместо завершения войны российский диктатор продолжает ее, ожидая, кто сломается первым — Украина или ее западные союзники.

«Россия, вероятно, сможет продолжать войну в ближайшем будущем. Но ни один альпинист не может бесконечно выживать в „зоне смерти“ — и не все, кто пытается спуститься, выживают», — указала Прокопенко.

Финансовый кризис в России может начаться уже летом

В последнее время тревожные сигналы раздаются и внутри России. По данным источников, чиновники предупреждали Путина, что финансовый кризис может начаться уже летом.

Они указывают на резкое падение нефтяных доходов — в январе они сократились на 50% в годовом измерении — и на рост бюджетного дефицита даже после повышения налогов.

Один из московских бизнесменов также заявил, что кризис может наступить через «три-четыре месяца» на фоне высокой инфляции: рестораны закрываются, а тысячи работников теряют работу.

Блеф Путина

Экономическое давление на Россию началось еще после ее вторжения в Украину четыре года назад. Санкции и мобилизация экономики для длительной войны вызвали дефицит рабочей силы и высокую инфляцию, заставив Центробанк долго держать высокие ставки. Даже их недавнее снижение не остановило падение потребительских расходов.

Компании, испытывая давление дорогих кредитов и слабого спроса, задерживают выплаты, отправляют работников в неоплачиваемые отпуска или сокращают рабочее время. Из-за этого людям все труднее обслуживать кредиты, что усиливает риски финансового кризиса.

"Банковский кризис возможен. Кризис неплатежей возможен. Я не хочу даже думать о продолжении или эскалации войны», — сказал российский чиновник на условиях анонимности.

В то же время западные чиновники пытаются опровергнуть представление о победе России. Украина перешла к контрнаступательным действиям, воспользовавшись тем, что часть российских войск потеряла доступ к спутниковому Интернету. По оценкам аналитиков, с начала года Украина освободила не менее 168,9 км² территории на юге.

Российская армия сейчас несет больше потерь, чем способна компенсировать, и Путину, вероятно, придется объявлять новую волну мобилизации. Его жесткая риторика на мирных переговорах, по мнению экспертов, является скорее блефом.

«Со снижением темпов набора, ростом инфляции и сомнениями относительно способности захватывать территории не пройдет много времени, прежде чем Путин заставит свое население платить экономическими трудностями — и жизнями», — резюмировала эксперт.

Ключевые проблемы российской экономики

Напомним, ранее в статье ТСН.ua говорилось о том, что российская экономика истощается, хотя и не коллапсирует мгновенно. Ключевые проблемы:

Реальная инфляция: Цены на продукты выросли на 25%, опережая официальные цифры. Власти советуют гражданам потреблять меньше белка, а дефицит масла и яиц приходится перекрывать импортом.

Налоговое и тарифное давление: Поднятие НДС до 22% и рост коммунальных тарифов (местами на 40%) бьют по кошелькам. У убыточных гигантов вроде «Газпрома» и «РЖД» миллиардные долги, которые невозможно рефинансировать из-за санкций.

Военный перегрев: Деньги получает только ОПК, а ракеты 2026 года выпуска идут в бой прямо с конвейера, что свидетельствует об отсутствии запасов.

Нефтяная удавка: президент США Дональд Трамп давит на Индию, чтобы та отказалась от российской нефти в пользу саудовской. Главным инструментом давления остается борьба с «теневым флотом» РФ (более 1000 судов), задержка которых может реально остановить финансирование войны.

К лету 2026 года Путин встанет перед выбором: соглашаться на условия США или продолжать игру на истощение в условиях дефицита бюджета и угрозы новой мобилизации.