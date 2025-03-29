Владимир Путин. / © Associated Press

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Президент США Дональд Трамп нуждается в лучших картах, чтобы заставить "фюрера" РФ Владимира Путина сесть за стол переговоров и прекратить войну против Украины.

Об этом пишут американские экономисты Гленн Хаббард и Кэтрин Вольфрам в колонке для The New York Times .

В частности, они предлагают налагать санкции на всех участвующих в продаже российских нефти и газа в любой стране. Избегать этого Москва могла бы только путем уплаты сборов за каждую поставку.

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"Этот платеж назывался бы российской универсальной пошлиной. Он начинался бы с низкого уровня и рос с каждой неделей, проходящей без мирного соглашения", говорится в статье.

Если РФ не будет платить, то вторичные санкции лягут на плечи всех участников транзакции. В частности, владельцев нефтяных танкеров, страховщиков и покупателей. Компании из Индии и Китая не желают попасть под американские санкции, импортируя российскую нефть. Кроме того, подобные танкерные перевозки отслеживаются коммерческими сторонами и США.

Экономисты отмечают, что такая пошлина обеспечила бы США деньги, в отличие от соглашения об украинских полезных ископаемых. По их данным, сбор в размере 20 долларов за баррель нефти может приносить до 120 миллионов долларов в день:

"Цель состоит в том, чтобы российская нефть продолжала поступать на мировые рынки, но чтобы меньше денег поступало в Кремль. Этот план подорвет способность России продолжать вести войну, а также пополнит государственную казну США. Каждый доллар, собранный Соединенными Штатами, - это доллар, который Россия не сможет потратить на финансирование своей Tim".

Отмечается, что такие действия либо заставят Москву сесть за стол переговоров в надежде на отмену пошлины, либо позволят США ежегодно получать деньги, по которым можно финансировать предложенное Трампом сокращение налогов. Кроме того, РФ фактически вернет деньги, которые были использованы в помощь Украине. Хаббард и Вольфрам предлагают принять законопроект о введении такого тарифа Конгресса, чтобы президент мог защитить свои отношения с Путиным.

Напомним, в НАТО удивили заявлением о перемирии между Украиной и Россией . В частности, Кремль должен доказать, что действительно стремится к прекращению огня.

Дата публикации 21:00, 28.03.25 Количество просмотров 9 «Он не хочет заканчивать войну!» Зеленский резко отреагировал на заявления Путина!