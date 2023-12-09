Экс-чиновник Еврокомиссии высказался о вступлении Украины в ЕС

Вступление Украины в Европейский Союз продлится дольше, чем кажется большинству людей. Кроме того, западноевропейская пресса все чаще пишет, что ЕС "заходит очень далеко с Украиной".

Такое мнение в интервью "Главкому" высказал бывший Директор по Западным Балканам в Европейской комиссии и эксперт по вопросам расширения Пьер Мирель.

"Предоставление ей (Украине — Ред.) статуса кандидата никто не обжаловал, потому что отказ от этого в прошлом году означал бы победу Путина. Но начало переговоров – это другой процесс", — подчеркнул он.

Политик отмечает: предоставляя статус кандидата и открывая сейчас переговоры о вступлении, ЕС создал бы много ожиданий в Украине.

"Дая людям ощущение, что раз каждый год принимается важное решение, то вступление должно продолжаться лишь короткий промежуток времени. Что ж, я боюсь, что это займет более длительный период времени, чем кажется большинству людей. И, к сожалению, это может вызвать разочарование и усталость" от расширения в украинском обществе, как это уже произошло с Западными Балканами", – объясняет Мирель.

Политик высказал мнение о том, что люди на Балканах подозревают, что ЕС по политическим соображениям смотрит на Западные Балканы сквозь увеличительное стекло, а на Украину – сквозь розовые очки.

Мирель считает, что Евросоюз должен быть готов к расширению. Впрочем, "не столько в контексте Украины, сколько Западных Балкан, ведь они ждали долгих 20 лет". По его словам, единственная страна, которая лучше всего готова к вступлению, – это Черногория.

Напомним, президент Владимир Зеленский сделал важное заявление о переговорах по вступлению в ЕС. В частности, глава государства отмечает, что Украина выполняет все обязательства и это неоднократно доказывали.

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