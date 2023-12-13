Экс-чиновник на Одесщине приобрел земли на миллион, которую "подарил" отцу, и построил дом — "Схемы"

После задержания Мельниченко на его имущество был наложен арест. Но впоследствии арест с них сняли из-за того, владельцем стал его отец.

Экс-глава Белгород-Днестровского районного совета Григорий Мельниченко, обвиняемый в незаконном присвоении государственного имущества, в 2022 году приобрел два земельных участка стоимостью почти миллион гривен.

Об этом сообщает проект "Радио Свобода" "Схемы".

По информации издания, эти участки Мельниченко приобрел еще в статусе председателя Белгород-Днестровского райсовета в Одесской области.

Как выяснили "Схемы", эти участки расположены на берегу реки Днестр в приграничном селе Маяки Одесской области, недалеко от семейной базы отдыха "Дом Рыбака". Именно оттуда Мельниченко регулярно публикует фотографии в соцсетях.

В феврале 2023 года, согласно данным земельного кадастра, эти участки оценили почти в 380 тысяч гривен – что в 2,5 раза дешевле стоимости, указанной Мельниченко в декларации.

"Впоследствии эту землю, Мельниченко подарил отцу, после чего на одном из участков, согласно Государственному реестру прав на недвижимое имущество, появился 400-метровый дом. Переоформление прав на отца в будущем позволило снять арест с этих участков по делу против Григория Мельниченко", – отмечают журналисты.

Дело Григория Мельниченко

Напомним, 10 августа 2023 года стало известно об обысках у председателя райсовета Белгород-Днестровского района Григория Мельниченко. В тот же день прокуратура сообщила Мельниченко о подозрении в хищении в особо крупных размерах. 18 августа Мельниченко написал заявление об отставке.

По информации следствия, чиновник завладел скоростным катером Госэкоинспекции.

Мельниченко отправили под стражу с возможностью внесения залога в размере 5 млн грн. Впоследствии в одесских СМИ писали, что его видели в местной кальянной.

Ранее в СМИ сообщили, что Генштаб за бюджетные средства покупал дорогие иконы, шахматы и Apple Watch.

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