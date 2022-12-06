Экс-депутат Госдумы рассказал о страхе и "трещинах" в Кремле: "Сотни людей бегут из органов власти"

Российский оппозиционный журналист и бывший депутат Госдумы Игорь Яковенко считает, что внутри Кремля существует определенный раскол, однако там пока об этом не объявляют публично.

Об этом пишет "УНИАН".

Игорь Яковенко отметил, что у России нет публичной политики и дискуссии, однако уже сейчас в Кремле видны определенные трещины. Он отметил, что из-за этого российские пропагандисты заговорили об ответственности за публичные призывы к убийствам украинцев. Он также добавил, что даже идеолог так называемой "Новороссии" депутат Госдумы Константин Затулин начал "говорить на человеческом языке". Это не свидетельствует о том, что в России раскаялись, ими просто управляет страх.

"Количество людей, бежавших сейчас из администрации президента, из правительства, из администрации разных субъектов Федерации – это сотни и сотни людей. Они понимают, что во Франции создан трибунал по расследованию преступления путинского режима. Это все публично делается, и они понимают, чем все это закончится", — объяснил российский журналист.

Возможен ли переворот в России: мнения экспертов

Сразу после полномасштабного наступления России на Украину начались дискуссии по поводу будущего кремлевского режима. Некоторые считают, что Путина могут отстранить от власти, однако другие убеждены, что этого не произойдет.

Российский оппозиционер и публицист Андрей Пионтковский подчеркнул, что режим президента России Владимира Путина может "посыпаться" в результате переворота. Он убеждал, что это может произойти из-за раскола Кремля.

Американский профессор Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе, политолог Дэниел Трейсман считает, что крах режима Путина может произойти из-за проигранной войны. По его словам, вся созданная Путиным в течение 22 лет структура политического управления имеет два ключевых недостатка: слишком жесткая вертикаль управления и зависимость президента от постоянной демонстрации силы.

Российский оппозиционер Илья Яшин заявил, что устранение Путина извне нереально. Политзаключенный очень сомневается, что свергнуть Путина возможно путем внутренних протестов.

Читайте также: