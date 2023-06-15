Экс-депутата Королевскую начали разыскивать: что произошло

Отмечается, что исчезла бывшая народная избранница в феврале 2023 года.
Экс-депутата от "Оппозиционной платформы — При жизни" Наталию Королевскую начали разыскивать — как лицо, скрывающееся от органов досудебного расследования.
Информация об этом появилась на сайте МВД.
Королевскую объявило в розыск Национальное антикоррупционное бюро Украины. Бывшую оппозиционерку разыскивают из-за обвинений в декларировании недостоверной информации – это ст. 366-2 Уголовного кодекса Украины.
Дата исчезновения Королевской считается 22 февраля 2023 года.
Напомним, в феврале 2023 года в Верховной Раде проголосовали за лишение мандата Королевской. В конце января СМИ писали, что Королевская и ее муж Юрий Солод, также нардеп, выехали в ОАЭ.