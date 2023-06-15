Экс-депутата Королевскую начали разыскивать: что произошло

Отмечается, что исчезла бывшая народная избранница в феврале 2023 года.

Экс-депутата от "Оппозиционной платформы — При жизни" Наталию Королевскую начали разыскивать — как лицо, скрывающееся от органов досудебного расследования.

Информация об этом появилась на сайте МВД.

Королевскую объявило в розыск Национальное антикоррупционное бюро Украины. Бывшую оппозиционерку разыскивают из-за обвинений в декларировании недостоверной информации – это ст. 366-2 Уголовного кодекса Украины.

Дата исчезновения Королевской считается 22 февраля 2023 года.

Наталию Королевскую начали разыскивать – как лицо, скрывающееся от органов досудебного расследования.

Напомним, в феврале 2023 года в Верховной Раде проголосовали за лишение мандата Королевской. В конце января СМИ писали, что Королевская и ее муж Юрий Солод, также нардеп, выехали в ОАЭ.

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