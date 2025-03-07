Экс-директор ЦРУ обвинил Трампа в политическом шантажировании Украины

Бывший директор ЦРУ Джон Бреннан обвинил американского президента Дональда Трампа в шантажировании Украины из-за прекращения обмена разведданными. Он назвал это "совершенно беспрецедентным" шагом, который может иметь "разрушительные последствия" для Киева.

Об этом сообщает издание The Huffington Post.

"Я никогда не видел ничего подобного за свой почти 35-летний опыт, когда разведка США была остановлена в политических целях, чтобы попытаться заставить такого партнера, как Украина, исполнять пожелания администрации", – сказал он.

Бреннан подчеркнул, что такие действия могут иметь катастрофические последствия на поле боя, "если это останется в силе в течение длительного времени".

"Я рассматриваю это больше как тактику давления и вымогательства", – добавил он.

Он отмечает, что потеря доступа к разведке США потенциально столь вредна для Украины, поскольку у европейцев нет возможности предоставлять тот тип разведданных, который предоставляла американская служба. Речь идет обо всех видах разведданных, "которые опять же питают украинское правительство, военные, службы безопасности, разведывательные службы".

"Если вы забираете это, вы действительно ослабляете украинские службы", – подчеркнул эксдиректор ЦРУ.

Напомним, ранее в США набросились на Дональда Трампа с критикой за его подход к войне России против Украины. Сенатор от Демократической партии Элисса Слоткин заявила, что Трамп любит повторять о мире благодаря силе.

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