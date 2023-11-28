Экс-директор ресторана Тищенко за год внезапно завладел имуществом на $1 млн – расследование

Всю недвижимость оформили на экс-руководителя ресторана Тищенко в течение получаса.

Бывший руководитель уже закрытого ресторана "Велюр", принадлежавшего Николаю Тищенко, Сергей Вакальчук за время полномасштабной войны завладел имением, квартирой и микроавтобусом, хотя официальных доходов на это не было.

Об этом говорится в расследовании Bihus.Info.

По информации журналистов, 17 июня 2022 года на Вакальчука оформили шикарный дом с бассейном на 322 м² в Козине и два участка на берегу озера.

Имение, оформленное на бывшего руководителя "Велюра" / Фото: bihus.info

Примерная стоимость поместья может составлять от 888 тысяч долларов до 1,8 миллиона долларов.

Имение, оформленное на бывшего руководителя "Велюра" / Фото: bihus.info

В тот же день Вакальчук стал владельцем квартиры площадью почти 100 м² в доме, где размещался ресторан "Велюр". Примерная стоимость такого жилья – $270-290 тыс.

Дом, в котором расположена указанная квартира / Фото: bihus.info

Журналисты обратили внимание на подозрительную деталь: всю эту недвижимость оформили на экс-руководителя ресторана Тищенко в течение получаса.

Кроме того, в конце августа 2022 года экскерунк "Велюру" стал владельцем премиального микроавтобуса Mercerdes-Benz V250 2016 г.в. стоимостью свыше $50 тысяч.

Именно этот бус был замечен в публикациях Николая Тищенко и его жены в соцсетях. Тищенко ездил им на деоккупированные районы Харьковщины и Херсонщины, в Киеве – в колл-центры, и с проверкой пешеходного перехода в Ужгороде.

По информации журналистов, официальных доходов, которых хватило бы на такие дорогостоящие покупки, у Сергея Вакальчука не было.

Сергей Вакальчук / Фото: bihus.info

До внезапного обогащения бывший директор "Велюра" использовал Opel Vectra 2008 года производства, на его жену оформлен Opel Corsa 2017 г.в.

Ни Тищенко, ни Вакальчук не отреагировали на обращение журналистов по поводу этой информации.

Ранее ТСН.ua собрал самые громкие скандалы и курьезные истории, связанные с Николаем Тищенко.

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