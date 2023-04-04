Экс-глава Госдепа США: Будущее России зависит от окончания войны в Украине

Будущее послевоенной России, по словам экс-главы Госдепа США, зависит от того, как завершится война в Украине.

Экс-глава Госдепа США времен президентства Дональда Трампа Майк Помпео убежден, что будущее России зависит от ситуации в Украине.

Об этом он сказал в интервью "Европейской правде".

"Это (будущее России – ред.) зависит от течения войны. Но в конце концов, решит то, как мы этого (завершение войны – ред.) достигнем", – сказал он.

Помпео убежден, что после войны нужно будет найти такую архитектуру безопасности, которая защитит мир от подобных ситуаций в будущем.

"И при правильном решении россияне наведут порядок в своей стране. Я считаю это абсолютно реальным", – сказал экс-глава Госдепа США.

Напомним, секретарь СНБО Алексей Данилов призвал Запад готовиться к распаду и развалу России уже в ближайшие годы.

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