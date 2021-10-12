Экс-глава областной организации "Голоса" на Днепропетровщине присоединился к "УДАРу Виталия Кличко"

Вскоре изберут руководство областной территориальной организации партии.

Бывший председатель партии "Голос" на Днепропетровщине Виталий Жеганский заявил о своем переходе в "УДАР Виталия Кличко".

Об этом сообщили на официальной странице партии в Днепропетровской области в Facebook.

В публикации отметили, что в октябре состоится областная конференция, на которой будет избрано руководство Днепропетровской территориальной организации партии "УДАР Виталия Кличко".

"Точно могу сказать, что в руководстве будут люди, которыми руководят не из Москвы, или Вашингтона. Люди, которые ориентированы на Киев и всю Украину", - прокомментировал свое решение Жеганський.

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