В Армении может произойти военный мятеж – эксперт

Россия перекидывает боевиков ЧВК "Вагнер" из Карабаха через Лачинский коридор в Армению, там может произойти военный мятеж.

Об этом в эфире "Эспрессо" рассказал Эльхан Нуриев, член союза Офицеров Украины, глава оборонного штаба Нагорного Карабаха (1992-1993 гг.).

Он отметил, что пока в этом регионе находится Россия, перестрелки на армянско-азербайджанской границе будут продолжаться, и о стабильности говорить невозможно.

"Сейчас идет вытеснение России из региона, что обязательно и состоится. Кроме того, и Армения поняла, что рассчитывать на возможности РФ нет смысла. Что может быть плохого в таком случае? У нас есть информация, и я бы хотел, чтобы наши армянские друзья об этом услышали. Россия туда перекидывает "вагнеровских" боевиков, из Карабаха через Лачинский коридор. Информация, которая нам поступает с Кавказа, свидетельствует о том, что в Армении может произойти военный мятеж", — сказал Эльхан Нуриев.

По словам главы оборонного штаба Нагорного Карабаха, Армения не столь великая страна – всего 36 тыс. кв. км как среднестатистическая область Украины. К тому же, на территории Армении официально находятся российские войска, также РФ вооружила боевиков в Нагорном Карабахе.

"Я почти уверен в том, что будут попытки сделать мятеж. А если Армения с Азербайджаном договорятся, то России не за что там держаться", — подытожил Нуриев.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян предположил, что однажды Россия, взявшая на себя обязательство "помочь" в конфликте по Нагорному Карабаху, может уйти из него.

Напомним, премьер-министр Никол Пашинян заявил, что Армения больше не может полагаться на Россию как на гаранта своей безопасности.

Читайте также: