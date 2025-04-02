Экс-глава Пентагона обратился к Трампу и заявил, что Путину нельзя доверять

Дональд Трамп и Владимир Путин. / © ТСН.ua

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Президенту США Дональду Трампу следует сосредоточиться на усилении НАТО, а не дружбе с российским диктатором Владимиром Путиным, понимает только силу. "Фюреру" России нельзя доверять.

Об этом заявил бывший глава Пентагона и ЦРУ Леон Панетта в интервью Foreign Policy.

По его словам, союзники НАТО смогут продолжать работать вместе и развивать как ресурсы, так и вооружение из СШП или без них. Трамп публично убеждает, что Америке необходима Гренландия.

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"Вместо того чтобы президент Трамп искал Гренландию, для нашей национальной безопасности было бы гораздо больше смысла, если бы он решительно поддерживал альянс НАТО. Это было бы гораздо важнее для нашей безопасности, особенно когда речь идет об угрозе со стороны России", - отмечает Леон Панетта.

Он отметил, что видел разведывательные данные о Путине, когда был министром обороны и директором ЦРУ.

"Суть заключается в том, что Путину никогда нельзя было доверять - никогда ему не доверяли. Фундаментальная цель Путина – взорвать США и взорвать демократии в мире. Он не тот, кто ответит на "очень прошу". Единственное, что на самом деле понимает Путин, это сила. В конце концов, президент Трамп поймет это," руководитель Пентагона.

Напомним, ранее действующее министерство иностранных дел Германии Анналена Бербок встревоженно обратилось в США. Она подчеркнула: не должны позволить ослепить себя Путину.

Дата публикации 08:44, 02.04.25 Количество просмотров 24 Трамп объявил 2 апреля "днем увольнения"! Все в шоке!