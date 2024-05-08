Экс-главу Фонда госимущества Сенниченко заочно арестовали – САП

Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей экс-главе Фонда государственного имущества Украины Дмитрию Сенниченко. САП и НАБУ обновили подозрения участникам преступной группировки, действовавшей во главе с бывшим главой Фонда госимущества.

Об этом сообщила пресс-служба САП.

Во вторник, 7 мая, следователь ВАКС поддержал позицию прокурора и избрал меру пресечения бывшему главе Фонда государственного имущества Украины. В ведомстве заявили, что Сенниченко "возглавлял преступную группировку, которая в течение 2019 – 2021 годов завладела более 500 млн грн средств госпредприятий".

При процессуальном руководстве прокуроров САП детективы НАБУ сообщили о новых подозрениях, а именно в легализации (отмывании) доходов, полученных преступным путем на сумму более 10 млрд гривен, участникам преступной группировки, действовавшей во главе с бывшим главой Фонда госимущества Украины.

Действия участников преступной группировки квалифицированы по Действия участников преступной группировки квалифицированы по ч. 1, 2, 3 ст. 255, ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 209 УК Украины и ч. 5 ст. 191 УК Украины.

В САП заявили, что речь идет о мощнейшем химическом предприятии Украины АО "Одесский припортовый завод" и одном из крупнейших в мире производителей титанового сырья АО "Объединенная горно-химическая компания".

"В период с ноября 2019 по март 2020 года председатель Фонда, реализуя предоставленные ему Законом Украины "О Фонде государственного имущества Украины" и другими актами законодательства Украины полномочия, вопреки интересам государства, создал преступную организацию. Целью этой преступной организации было установление контроля над важнейшими управления ФГИУ в добывающей, перерабатывающей, топливно-энергетической и других отраслях экономики государства", - говорится в сообщении.

После задержания подозреваемого, который находится в международном розыске, и доставки его к месту проведения досудебного расследования следователь судья решит вопрос о применении этой меры пресечения.

Напомним, у мэра Очакова нашли квартиру в Испании и незадекларированное миллионное состояние.

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