Экс-губернатору Нью-Йорка могут объявить импичмент из-за сексуальных домогательств

Мужчина заявил о своей отставке

Бывшему губернатору Нью-Йорка Эндрю Куомо могут объявить импичмент из-за сексуальных домогательств.

Об этом пишет CNN со ссылкой на источники.

Юристы Судебного комитета Ассамблеи штата Нью-Йорк начали обсуждение возможности объявления экс-губернатору региона США.

Два члена Судебного комитета Ассамблеи штата Нью-Йорк заявили СМИ, что юристы комитета изучают вопрос о том, могут ли они объявить импичмент губернатору после его отставки. Они планируют обсудить доклады о скандалах с участием экс-губернатора.

Заметим, что судебный комитет рассматривает обвинения в сексуальных домогательствах, смерти в домах престарелых от коронавируса, присвоение государственных ресурсов.

Напомним, что мужчина подал в отставку после обнародованного генеральным прокурором штата Нью-Йорк Летицией Джеймс отчета о расследовании относительно систематических сексуальных домогательствах с его стороны к своим сотрудницам.

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заверила, что президент Джо Байден рассмотрит результаты расследования против губернатора Нью-Йорка. Байден уже заявил журналистам, что Куомо должен уйти в отставку.

Ранее бывшая сотрудница администрации штата Нью-Йорк, 35-летняя Анна Лисс обвинила Куомо в неподобающем поведении. Перед этим две бывшие подчиненные губернатора — Шарлотта Беннет и Линдси Бойлан — утверждали, что подверглись сексуальным домогательствам с его стороны. Также Анна Рух, которая не была его подчиненной, обвинила губернатора Нью-Йорка в неподобающем поведении.

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