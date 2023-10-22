Экс-канцлер Германии Шредер сделал скандальное заявление о Крыме

Бывший канцлер Германии Герхард Шрёдер, известный своими теплыми отношениями с российским диктатором Путин, заявил, что оккупированный Крым является "частью российской истории".

Об этом он заявил в интервью изданию Berliner Zeitung.

Шредер утверждает, что европейские лидеры не в состоянии урегулировать войну в Украине. Кроме того, он заявил, что отказ от вступления в НАТО может остановить боевые действия.

"Есть пять пунктов. Первое: отказ Украины от членства в НАТО. Украина все равно не может выполнить условия. Второе: проблема языка. Украинский парламент отменил двуязычие. Это нужно изменить. Третье: Донбасс остается в составе Украины. Но требует большей автономии "Четвертое: Украине также нужны гарантии безопасности. Совбез ООН и Германия должны предоставить эти гарантии", — заявил Шредер.

Кроме того, он заявил, что считающий оккупированный россиянами Крым был "частью истории РФ".

"Пятый: Крым. Как давно Крым был российским? Для России Крым – это не просто регион, а часть ее истории. Войну можно было бы закончить, если бы не играли геополитические интересы", — заявил Герхард Шредер.

Напомним, ранее сообщалось, что экс-канцлер Германии Герхард Шредер рассказал, что мог стать посредником в переговорах между Украиной и Россией в 2014 году.

Кроме того, мы ранее информировали, что советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что нет никаких возможностей для компромиссов или переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным.

Читайте также: