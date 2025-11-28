Экс-заместитель главы Администрации президента РФ и экс-куратор оккупированных частей Донбасса Дмитрий Козак / © Associated Press

Экс-заместитель главы Администрации президента РФ и экс-куратор оккупированных частей Донбасса Дмитрий Козак перед своей отставкой написал президенту Владимиру Путину личное письмо с жесткой критикой войны против Украины. Демарш был выражен в «очень жестких выражениях».

Об этом сообщило российское издание «Агентство» со ссылкой на два источника, знакомые с обстоятельствами увольнения Козака.

Собеседники издания сообщили, что перед своей отставкой Козак подал не только официальное заявление об увольнении по собственному желанию, но и отдельное личное письмо, адресованное Путину. В этом письме чиновник выразил резкую критику относительно полномасштабного вторжения России в Украину.

Как отмечает издание со ссылкой на одного из собеседников, Козак «сделал это в очень жестких выражениях».

Другой источник отмечает, что Козак не считает, будто своим демаршем вызвал у Путина раздражение, и даже ожидает возможности встретиться с ним в ближайшем будущем.

По информации четырех собеседников, после отставки экс-куратор оккупированных территории Донбасса часто выезжает за границу, в том числе для лечения. Никакой новой должности после увольнения он не получил.

Напомним, в августе 2025 года The New York Times писало, что Козак потерял влияние из-за того, что выступал против полномасштабного вторжения в Украину. По информации издания, чиновник перед началом войны частно советовал Путину не делать этого, а также пытался передать ему предложение о мирных переговорах. Полномочия Козака по Украине и другим постсоветским регионам перешли к Сергею Кириенко. Источники отмечают, что Козак — единственный чиновник, который открыто выражал несогласие с войной в кремлевских кругах. Он также обращался к западным чиновникам за помощью с аргументами, которые бы убеждали президента РФ изменить курс.

17 сентября стало известно, что Козак подал заявление об увольнении по собственному желанию. Чиновник, который работал с Путиным еще с 1990-х, планировал перейти в бизнес.

18 сентября Путин подписал указ об увольнении Козака с должности заместителя руководителя своей администрации. Аналитики тогда указывали, что увольнение свидетельствует об окончательном курсе диктатора на продолжение войны и отказ от дипломатии.