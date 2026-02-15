Герман Галущенко / © Офис президента Украины

Реклама

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) подтвердило, что в воскресенье, 15 февраля, во время пересечения государственной границы детективы задержали бывшего министра энергетики Германа Галущенко.

Соответствующую информацию НАБУ опубликовало в Telegram.

Уточняется, что задержание произошло в рамках дела «Мидас».

Реклама

«Продолжаются первоочередные следственные действия, которые осуществляются в соответствии с требованиями законодательства и санкции суда», — отметили в НАБУ.

Журналист Виталий Глагола отмечает, что бывший министр следовал поездом «Киев-Варшава».

«У Галущенко есть право выезжать за границу, так как имеет троих несовершеннолетних детей. Живут не в Украине, а в Швейцарии, но это такое. Так что здесь без сомнения, если сняли с поезда — очевидно по запросу правоохранителей. То есть НАБУ и САП», — написал о задержании бывшего министра энергетики народный депутат Ярослав Железняк.

Издание «Зеркало недели» со ссылкой на источники отмечает, что Галущенко планируют вручить подозрение, как только его доставят в Киев.

Реклама

В чем обвиняют Галущенко

Герман Галущенко занимал должность министра энергетики с 2021 по 2025 год, а с 17 июля по 19 ноября 2025 года был министром юстиции.

Галущенко фигурирует в деле НАБУ под названием «Мидас» — о масштабной коррупции в сфере энергетики, организатором которой, по данным следствия, является бизнесмен Тимур Миндич.

Сам Галущенко после отставки к тому моменту уже с поста министра юстиции, куда он перешел после многолетнего руководства Министерством энергетики, в публичном пространстве не появлялся.

Известно, что в ноябре он был на допросе НАБУ, а в середине января явился на заседание Временной следственной комиссии Верховной Рады по расследованию возможных нарушений законодательства Украины в сфере обороны, антикоррупционной политики и прав человека во время действия военного положения. Там он сказал, что проходит по делу как свидетель.

Реклама

После обнародования материалов 12 ноября Галущенко был отстранен от должности министра юстиции.

14 ноября его вывели из состава СНБО, а 19 ноября ВР поддержала постановление об увольнении Германа Галущенко с должности министра.

«Галущенко получал личную выгоду путем покровительства Миндича перед президентом и использования услуг, организованных Миндичем, по легализации отмывания средств, полученных преступным путем через доверенное лицо министра, советника Игоря Миронюка», — отмечал прокурор САП.

По данным прокуратуры, следствие имеет подтвержденные доказательства того, что к преступным схемам был привлечен Галущенко, в то время министр энергетики.