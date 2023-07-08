Экс-министр Климкин объяснил, почему страны НАТО затягивают с решением о членстве Украины

Страна НАТО должна прийти к консенсусу относительно членства Украины в Альянсе, но некоторые европейские страны хотят дождаться результатов войны с Россией.

Такое мнение высказал бывший министр иностранных дел Павел Климкин, передает РБК-Украина.

Климкин напомнил, что для вступления Украины в НАТО все члены организации должны согласовать это. Даже если президент США даст положительный ответ, то это не означает автоматическое членство, поскольку президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган или венгерский премьер-министр Виктор Орбан могут заблокировать такое решение.

Бывший министр подчеркнул, что без консенсуса среди стран НАТО Украина не сможет присоединиться к Альянсу.

Вместе с тем Климкин отметил, что саммит в Вильнюсе важен для Украины с точки зрения неповторения ошибок, которые были в Бухаресте в 2008 году, когда нашей стране сказали, что она станет членом Альянса, но не предоставили никакой конкретики.

"Поэтому если будет приглашение, начнется практический процесс... Тогда начинаются планы, и будет понятно, что и как делать. Начнется совсем другая работа – и политическая, и бюрократическая. То есть приглашение означает не начало обещаний, а начало пути. И это, конечно, разные вещи", — сказал он.

Климкин заявил, что никто из членов НАТО не выступал против присоединения Украины, однако Турция и Венгрия хотят поставить этот вопрос на паузу, чтобы дождаться результатов войны. Дипломат отметил, что большинство стран Европы также разделяют это мнение, но не выражают это публично.

"И вопрос в том, а как НАТО будет реагировать, как вообще будет понимать свою стратегическую концепцию, когда Россия начнет тестировать пятую статью, внутреннюю солидарность и способность ответить. Готовы ли страны НАТО к этому и каким именно будет ответ? Поскольку в статье 5 прописан ответ, но не то, каким он должен быть", — отметил он.

Дипломат добавил, что в Североатлантическом альянсе должны определиться, какой должна быть коллективная безопасность и ответ на российские провокации. В НАТО должны сами себе ответить, готовы ли они идти на повышение ставок, чтобы дать отпор агрессору. Сейчас в Альянсе продолжаются дискуссии по теме, зачем вообще давать обещание, которые со 100% уверенностью не будут выполняться.

Кроме того, в НАТО дискутируют по поводу будущих отношений с Россией, как с ней обращаться и стратегически сдерживать от агрессивных действий.

Напомним, ранее сообщалось, что советник главы Офиса президента Михаил Подоляк рассказал, что, вероятно, после поражения России в войне против Украины, наше государство таки пригласят в НАТО. Он добавил, что западные элиты уже не боятся РФ, но остаются очень бюрократизированными.

Кроме того, мы ранее информировали, что президент США Джо Байден считает, что о членстве Украины в НАТО пока рано говорить.

Читайте также: