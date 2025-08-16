Экс-министр обороны Британии назвал риски для Зеленского во время визита в Вашингтон

Президент США Дональд Трамп и президент Украины Владимир Зеленский / © Getty Images

Президент США Дональд Трамп может обвинить украинского президента Владимира Зеленского в отказе от мирного соглашения с Россией во время встречи в Вашингтоне, запланированной на понедельник, 18 августа.

Такое мнение высказал бывший министр обороны Великобритании Бен Уоллес в комментарии Sky News.

По его словам, Трамп «не смог заключить сделку» во время саммита с президентом РФ Владимиром Путиным на Аляске, а опыт показывает, что в таком случае американский президент обычно пытается переложить вину на кого-то другого.

Бен Уоллес заявил, что он обеспокоен тем, что Дональд Трамп может «наброситься» на президента Зеленского во время визита в Вашингтон, как это уже было в феврале этого года.

«Я волнуюсь, что на следующей неделе он [президент США Дональд Трамп] может попытаться обвинить президента Зеленского. Он изобразит его подстрекателем войны, хотя на самом деле все знают, что это президент Путин», — отметил он.

Как известно, 28 февраля во время встречи с Зеленским в Белом доме президент США Трамп и его вице-президент Джей Ди Вэнс набросились на украинского президента с обвинениями, в частности в том, что он продемонстрировал нежелание обсуждать возможность мирного урегулирования с государством-агрессором

Восстановить отношения Трампа и Зеленского удалось только в апреле во время личной встречи украинского и американского лидеров в Ватикане на похоронах Папы Римского Франциска.

Напомним, 16 августа президент США Дональд Трамп в разговоре с Владимиром Зеленским и европейскими лидерами заявил, что глава РФ Владимир Путин не стремится к перемирию, а предпочитает «всеобъемлющее соглашение» о прекращении войны.

Владимир Зеленский в этом разговоре сказал Трампу, что должно быть усиление санкций, если не будет трехсторонней встречи или если Россия будет уклоняться от честного окончания войны.