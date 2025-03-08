Экс-министр обороны Британии заявил, что месседжи Трампа в Путин дают "надежду России"

Политик считает, что месседжи для Кремля должны быть совсем другими.

Экс-министр обороны Великобритании Бен Уоллес считает, что американский президент Дональд Трамп посылает "фюреру" РФ Владимиру Путину неправильные месседжи по окончании войны в Украине.

Об этом Уоллес сказал в эфире на BBC, сообщает "ЕП".

"Я думаю, что самое печальное в том, что мы сейчас наблюдаем из Белого дома, — это то, что месседжи совершенно неправильны. Меседжи, идущие от Дональда Трампа, выглядят как: "Я буду травить Украину и дам надежду России", — высказался Воллес.

По его словам, это не тот месседж, который нужно посылать, если целью оттеснить Россию или "заставить Путина подумать, что ему лучше сесть за стол переговоров".

Напомним, что министр иностранных дел Китая Ван И заявил, что политика президента США Дональда Трампа возвращает мир к "закону джунглей".

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