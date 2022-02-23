Экс-министр обороны Польши рассказал, как Путин предлагал полякам разделить Украину и забрать Львов

В 2008 году Путин называл Украину "искусственным образованием".

Экс-министр обороны и бывший глава МИД Польши Радослав Сикорский рассказал, что президент страны-агрессора ранее называл Украину "искусственным образованием" и заявлял, что "Львов — это польский город".

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Об этом он сказал в интервью польскому изданию Оnet.pl.

Ранее Сикорский уже говорил о предложении Путина поделить Украину, однако уточнил, что тогда в интервью он ошибся с местом, где об этом заявлял президент страны-агрессора. По словам Сикорского, Путин в Сопоте, а не в Москве, во время двусторонних переговоров заявил полякам, что "Львов – это польский город".

Бывший польский чиновник рассказал, что в Польше такие слова объяснили, как призыв России принять участие в разделе Украины. Подобные слова Путина он сравнил с заявлениями нацистов.

"А как по-другому это интерпретировать? Так же, как Герман Геринг предложил довоенной Польше, что Черное море тоже море", — сказал Сикорский.

Экс-министр обороны Польши также добавил, что Путин в 2008 году во время саммита НАТО в Бухаресте называл Украину – "искусственным образованием".

"В любом случае, мы передали текст этой речи украинцам, чтобы они знали, к чему готовиться", — сказал Радослав Сикорский.

Напомним, президент Польши заявил, что Путин "топчет международное право", и пообещал "крепкий" ответ на агрессию.

Также Джонсон аносировал поставки в Украину оборонного вооружения.

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