Экс-министр Омелян получил подозрение от ГБР за уклонение от службы: подробности

Экс-министр инфраструктуры Владимир Омелян

Государственное бюро расследований объявило подозрение экс-министру инфраструктуры Украины Владимиру Омеляну. Следствие установило, что чиновник после мобилизации служил офицером группы планирования штаба одной из воинских частей, но длительное время не выполнял обязанности.

Об этом сообщила пресс-служба ГБР, не указав имени экс-министра, однако из фабулы дела понятно, что речь идет именно об Омеляне.

Во время военной службы экс-министр должен был отвечать за сбор и анализ данных о боевой обстановке, контролировать выполнение приказов командования и готовить предложения для планирования боевых операций. Тем не менее, по данным следствия, вместо выполнения своих обязанностей он регулярно вводил руководство в заблуждение: сообщал, что якобы занимается другими задачами, связанными с логистикой и обеспечением работы воинской части.

Следствие установило, что в течение отдельных периодов 2022-2023 годов мужчина фактически распоряжался служебным временем по своему усмотрению и не выполнял никаких обязанностей, связанных с прохождением службы в воинской части, дислоцированной на территории Черкасской области.

Сейчас военнослужащему объявлено подозрение в уклонении от исполнения обязанностей военной службы путем обмана в условиях военного положения. Ему грозит до 10 лет заключения.

Вручение подозрения Владимиру Омеляну / © Государственное бюро расследований

К слову, 24 августа 2024 года Омелян заявил, что получил ранение на фронте в результате удара двумя российскими КАБами по позициям его батальона. У экс-министра была перебита кость и более 10 осколков в теле. Омелян отмечал, что впереди лечение и реабилитация.

