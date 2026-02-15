ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Политика
Количество просмотров
1519
Время на прочтение
1 мин

Экс-министра энергетики Галущенко задержали: хотел уехать из Украины

Галущенко задержали в ночь на 15 февраля. Его сняли с поезда на границе — эту информацию подтвердили в НАБУ.

Автор публикации
Фото автора: Анастасия Павленко Анастасия Павленко
Герман Галущенко

Герман Галущенко / © .facebook.com/Герман Галущенко

Дополнено новыми материалами

В ночь на 15 февраля при попытке пересечения границы задержали бывшего министра энергетики Германа Галущенко.

Об этом сообщает «Украинская правда» со ссылкой на источники. Источники ТСН.ua эту информацию также подтвердили.

Известно, что его сняли с поезда.

«Пограничники имели запрос от НАБУ и САП относительно Галущенко для получения информации в случае его попытки пересечь границу», — отмечает издание.

В НАБУ подтвердили факт задержания Галущенко:

«Сегодня во время пересечения государственной границы детективы НАБУ задержали бывшего министра энергетики в рамках дела „Мидас“. Продолжаются первоочередные следственные действия, которые осуществляются в соответствии с требованиями законодательства и санкции суда. Детали впоследствии».

Напомним, Герман Галущенко фигурирует в уголовных производствах, расследуемых Национальным антикоррупционным бюро Украины и Специализированной антикоррупционной прокуратурой. Во время обысков у Германа Галущенко и «Энергоатоме» обнаружили мешки с деньгами.

Информации о подозрении Герману Галущенко пока нет.

«Буду защищать себя в юридической плоскости и буду доказывать свою позицию», — написал Галущенко в Facebook после отстранения его от должности министра юстиции, куда был назначен после Минэнерго.

Дата публикации
Количество просмотров
1519
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie