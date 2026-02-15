Экс-министра энергетики Галущенко задержали: хотел уехать из Украины

Герман Галущенко / © .facebook.com/Герман Галущенко

Реклама

Дополнено новыми материалами

В ночь на 15 февраля при попытке пересечения границы задержали бывшего министра энергетики Германа Галущенко.

Об этом сообщает «Украинская правда» со ссылкой на источники. Источники ТСН.ua эту информацию также подтвердили.

Известно, что его сняли с поезда.

Реклама

«Пограничники имели запрос от НАБУ и САП относительно Галущенко для получения информации в случае его попытки пересечь границу», — отмечает издание.

В НАБУ подтвердили факт задержания Галущенко:

«Сегодня во время пересечения государственной границы детективы НАБУ задержали бывшего министра энергетики в рамках дела „Мидас“. Продолжаются первоочередные следственные действия, которые осуществляются в соответствии с требованиями законодательства и санкции суда. Детали впоследствии».

Напомним, Герман Галущенко фигурирует в уголовных производствах, расследуемых Национальным антикоррупционным бюро Украины и Специализированной антикоррупционной прокуратурой. Во время обысков у Германа Галущенко и «Энергоатоме» обнаружили мешки с деньгами.

Реклама

Информации о подозрении Герману Галущенко пока нет.

«Буду защищать себя в юридической плоскости и буду доказывать свою позицию», — написал Галущенко в Facebook после отстранения его от должности министра юстиции, куда был назначен после Минэнерго.