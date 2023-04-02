Экс-нардеп Новинский в рясе был замечен в крупнейшей русской церкви Цюриха

В воскресенье, 2 апреля, бывший народный депутат Вадим Новинский совершал богослужение в крупнейшем храме Русской православной церкви в швейцарском городе Цюрихе. Он не только крупный бизнесмен, но и священнослужитель УПЦ Московского патриархата.

Об этом сообщает Радио Свобода.

Вадима Новинского заметили в храме воскресения Христова, который в 2022 году освящал патриарх РПЦ Кирилл (Гундяев).

В издании отметили, что во время богослужения вокруг церкви висели украинские флаги и даже был портрет президента Украины Владимира Зеленского.

По словам Новинского, он переехал в Швейцарию из Германии, возвращаться в Украину пока не планирует, а сейчас "работает на мир".

Экс-нардеп прокомментировал события вокруг Киево-Печерской лавры, в частности, уголовное дело против митрополита Павла (Петра Лебедя), заявив, что все там основано "на лжи и манипуляциях".

“Происходят обыски в монастырях, подбрасываются доказательства, подтасовываются факты, на лжи основываются свидетельства лжесвидетелей. И в отношении архиереев возбуждаются уголовные дела. Такого не было с 1937 года”, – сетовал он.

Новинский также считает, что УПЦ МП лишили права пользоваться лаврой, поскольку она не пошла на объединение с "раскольниками".

"Государство хотело, чтобы мы пошли на слияние с раскольнической структурой под названием ПЦУ и передали соответственно добровольно все лавры и монастыри", — сказал бывший нардеп.

Напомним, вопреки закону, московский патриархат не покинул Киево-Печерскую лавру. После громкого скандала с митрополитом Павлом, сегодня, 2 апреля, глава УПЦ МП Онуфрий провел там воскресную службу.

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