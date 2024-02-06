Экс-нардепа и соратника Медведчука Рената Кузьмина будут судить за государственную измену

В сентябре 2023 года, по ходатайству ГБР, суд предоставил разрешение на осуществление специального досудебного расследования в отношении бывшего народного депутата Рената Кузьмина, подозреваемого в государственной измене. Офис генпрокурора направил в суд обвинительный акт по отношению к бывшему народному депутату Украины от запрещенной партии "ОПЗЖ".

Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.

Рената Кузьмина обвиняют в государственной измене (ст. 111 УК Украины).

Как установили в ходе досудебного расследования, бывший народный избранник накануне и после полномасштабного вторжения России в Украину озвучивал в выступлениях, размещал в соцсетях, на собственном сайте и телеграмм-канале пропагандистские материалы.

"Таким образом он формировал в обществе антиукраинские настроения и нанес ущерб суверенитету, территориальной целостности, неприкосновенности и безопасности государства. Своими действиями бывший народный избранник оказывал представителям РФ помощь в проведении взрывной деятельности против Украины", — сообщили в генпрокуратуре.

Что известно о Кузьмине

Ренат Кузьмин – депутат IX созыва Верховной Рады. Являлся заместителем секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины (с 4 октября 2013 года до 2014-го), первым заместителем генерального прокурора Украины (2010–2013).

В мае 2014 года против Кузьмина были начаты уголовные производства по фактам незаконного преследования эксминистра внутренних дел Украины Юрия Луценко. Также Кузьмина подозревали в отмывании денег и других особо тяжких преступлениях. 5 сентября 2019 года он был снят с розыска Интерпола.

Кузьмин в 2019 году получил мандат народного депутата IX созыва. Учитывая, что Кузьмин был в розыске, ЦИК сначала запретила ему участвовать в выборах, но впоследствии допустила. Он получил мандат от пророссийской партии ОПЗЖ. Кузьмин неоднократно делал антиукраинские заявления на каналах Виктора Медведчука.

В начале марта 2023 года суд заочно арестовал экс-нардепа Кузьмина.

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