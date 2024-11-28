Экс-нардепка рассказала, как заинтересовать команду Трампа в победе Украины

Киеву нужно показать команде Трампа, что победа Украины открывает новые возможности для американского бизнеса.

Украина может легко наладить сотрудничество с администрацией новоизбранного президента Соединенных Штатов Дональда Трампа.

Такое мнение в эфире телеканала Эспрессо высказала народная депутат Украины VIII созыва, экспредседатель украинской делегации в ПА НАТО Оксана Юринец.

Она отметила, что Киеву нужно показать команде Трампа, что победа Украины открывает новые возможности для американского бизнеса.

"Трамп как политик будет смотреть на выгодные соглашения для себя. А почему мы постоянно параллельно говорим о НАТО? Потому что это "зонтик безопасности", позволяющий бизнесу развиваться и инвестициям приходить на эту территорию", — отметила Юринец.

Она отметила, что у Украины много ресурсов, которые могут дать экономический толчок с помощью технологий США, что будет способствовать восстановлению страны после войны. Она отметила, что с новой властью США нужно говорить на языке цифр и аргументов в пользу победы Украины, которая может стать общим.

"Новоизбранный президент хочет показать, что он может помочь сделать Америку более сильной. Это демократия в действии. Мы не влияем на выбор, но привлекать и связывать бизнесы можно очень эффективно", — добавила она.

Соединенные Штаты могут быть заинтересованы в добыче сланцевого газа на Юзовской площади при освобождении Востока Украины.

"Эти территории будут нуждаться в больших инвестициях, и Соединенные Штаты могут их предоставить. К тому же Украина имеет хорошо обученных людей, которые любят свою страну, защищают ее и готовы делать успешный бизнес", — резюмировала экснардепка.

Напомним, ранее сообщалось, что Трамп предложил урегулировать войну в Украине 80-летнему генералу.

Кроме того, мы ранее информировали, что украинский нардеп выдвинул Трампа на Нобелевскую премию мира и объяснил почему.

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