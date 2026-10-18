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ТСН в социальных сетях

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Категория
Политика
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Экс-посол США обвинила Трампа в помощи Кремлю: что сказала об Украине

Бриджит Бринк заявила об угрозе безопасности США из-за решения Трампа и призвала Вашингтон прекратить давление на Украину.

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Фото автора: Дмитрий Гулийчук Дмитрий Гулийчук
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Бриджит Бринк

Бриджит Бринк / © Associated Press

Решения Дональда Трампа играют в пользу России, ослабляют поддержку Украины и создают угрозы безопасности Соединенных Штатов и их союзников.

Об этом заявила бывшая посол США в Украине (2022–2025 годы) и демократ Бриджит Бринк в соцсети Х.

Бринк напомнила, что полтора года назад Трамп прекратил помогать Украине защищать себя и оказывал давление на Владимира Зеленского, чтобы тот заключил соглашение с Россией.

«Теперь Трамп активно поддерживает Путина: отменяя санкции, срывая StarShield и заключая соглашение по дизельному топливу. Это происходит, когда Путин пытается оставить без электроэнергии миллионы мужчин, женщин и детей, в то время как Украина вступает в зиму», — заявила дипломат.

Бринк подчеркнула, что уступки и успокоение диктатора никогда не дают результата.

Она призвала администрацию Трампа противостоять агрессии и поддерживать партнеров и союзников США.

«Мы видим, что происходит, когда мы этого не делаем: взбодренный Путин испытывает оборону НАТО, стремясь расширить свою войну. Поддержка Трампом агрессии России стоит жизней украинцев, подвергает опасности наших союзников и угрожает нашей национальной безопасности. Это серьезная ошибка», — подытожила Бриджит Бринк.

Ранее Владимир Зеленский предупредил, что прямая поддержка Москвы со стороны Вашингтона будет иметь катастрофические последствия.

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