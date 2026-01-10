Экс-посол США объяснил, почему согласие России на гарантии безопасности Украине не нужно

Уильям Тейлор / © Associated Press

Согласие России не необходимо ни для гарантий безопасности, которые США предоставляют Украине, ни для гарантий со стороны европейских партнеров, ни для решений коалиции государств, поддерживающих Киев.

Об этом в эфире Эспрессо заявил американский дипломат, бывший чрезвычайный и полномочный посол США в Украине в 2006-2009 годах и временный поверенный в делах Соединенных Штатов в Киеве в 2019-2020 годах Уильям Тейлор.

По его словам, в рамках так называемого 20-пунктного плана между Украиной и США с участием европейских партнеров уже достигнут существенный прогресс.

«Что касается 20-пунктного плана, или „пазла“, то я считаю, что между украинской и американской сторонами с участием европейских партнеров был достигнут ощутимый прогресс в согласовании этих положений. Это можно рассматривать как важный шаг вперед», — отметил Тейлор.

В то же время, дипломат убежден, что настоящая цель России в переговорном процессе состоит в затягивании времени. По его оценке Кремль не воспринимает переговоры как реальный путь к миру.

«Я не вижу оснований полагать, что Россия присоединилась к этому процессу всерьез. Честно говоря, я не думаю, что россияне относятся к этим переговорам серьезно», — подчеркнул он.

По словам Тейлора, Москва сознательно медлит, пытаясь выиграть время, а диктатор Путин не рассматривает переговоры как инструмент урегулирования.

Экспосол также подчеркнул, что гарантии безопасности со стороны США и Европы имеют целью предотвратить повторное вторжение России в Украину.

«Несмотря на значительный прогресс, достигнутый между американцами, украинцами и европейцами относительно этого 20-пунктного плана, нет никаких признаков того, что Россия готова его поддержать. И, в конце концов, нам не нужно, чтобы она давала на это согласие», — объяснил дипломат.

Он добавил, что в вопросах безопасности позиция Москвы не является определяющей.

«Согласие России не необходимо ни для гарантий безопасности, которые Соединенные Штаты предоставляют Украине, ни для гарантий со стороны европейских партнеров, ни для действий, на которые готова коалиция государств, поддерживающих Украину. Согласие России нам не нужно. Мы должны действовать, потому что стремимся к безопасности для Украины, не хотим допустить повторного вторжения и стремимся сдержать Россию от дальнейших агрессивных действий», — подытожил Тейлор.

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп готов взять на себя обязательство по участию США в будущей обороне Украины. Однако его согласие связано с уверенностью в том, что Российская Федерация не попытается напасть снова.

Мы ранее информировали, что Украина пообещала сильные гарантии безопасности в случае нового удара России.