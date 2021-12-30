Экс-посол США в Украине призвал Белый дом стоит предоставить Украине новое летальное оружие: почему это важно

Экс-посол США в Украине призвал Белый дом стоит предоставить Украине новое летальное оружие: почему это важно

Также необходимо усиливать военные возможности в странах на восточном фланге НАТО.

Властям США следует предоставить Украине новое летальное оружие, а также усилить союзников на восточном фланге НАТО прямо сейчас, еще до запланированных в январе разноформатных переговоров с Россией.

Об этом заявил экс-посол США в Украине, директор Евразийского центра "Атлантического совета" Джон Гербст, пишет "Укринформ".

"Это, во-первых, усилит сдерживающий фактор (против России – ред.), а, во-вторых, пришлет Москве месседж, что нас не запугать", — заметил Гербст.

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Также, по его словам, параллельно – до начала переговоров с россиянами – нужно усиливать военные возможности в странах на восточном фланге НАТО.

"Это будет иметь такой же эффект, как отправление оружия в Украину прямо сейчас", — отметил он.

Гербст объяснил, что США таким образом заставили бы Путина уплатить цену за его устрашение, когда он прибегал к наращиванию сил вокруг Украины. А после этого уже можно говорить о том, какие последствия будут РФ, если она решит пойти масштабным наступлением против Украины.

К слову, президент США Джо Байден в четверг, 30 декабря, проведет телефонный разговор с российским коллегой Владимиром Путиным.

Ранее МИД РФ опубликовал текст проекта Договора между Россией и США о "гарантиях безопасности", а также Соглашения о мерах обеспечения безопасности РФ и государств-членов НАТО.

Москва требует от НАТО юридически закрепить отказ от принятия Украины в Альянс. Россия предлагает США подписаться под тезисом о том, что теперь с Украиной запрещено развивать "двустороннее военное сотрудничество".

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