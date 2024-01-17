Экс-посол США в Украине раскритиковал "тупые ожидания" Запада от контрнаступления ВСУ

Мероприятие получит успех Украины на фронте, если предоставит все необходимое для победы, считает экс-посол США в Украине Джон Гербст.

Партнеры могут ожидать серьезного продвижения Украины на поле боя, если предоставят все необходимое для победы над общим врагом.

Об этом бывший посол США в Украине Джон Гербст сказал в ходе дискуссии в Давосе.

Дипломат отметил, что прошлогодние ожидания партнеров от контрнаступления Украины были "фактически тупыми". По его словам, они были бы оправданы, если бы Вашингтон и Берлин договорились о надлежащей поддержке Украины.

"Истекали месяцы, но мы все время находили какие-то причины не поставлять Украине определенные виды вооружений… Но если мы правильно вооружим Украину, то будет серьезное продвижение на поле боя", — сказал Гербст.

Он отметил, что на успех Украины в поле боя влияют разговоры о замораживании конфликта. Кроме того, важная часть проблемы, по мнению Гербста, заключается в том, что Запад не может правильно сформулировать суть вопроса — речь идет не о войне против Украины, а о том, что ядерное государство хочет пересмотреть послевоенный мировой порядок.

"Мы можем говорить, что мы устали, но нельзя игнорировать тот факт, что американцы не посылают своих солдат в Украину. Все, что мы делаем, – это оказываем поддержку борющейся стране, которая должна победить нашего врага", — сказал дипломат.

Отметим, что в Польше и странах Балтии говорят, что война России с НАТО может вспыхнуть через три-восемь лет. Масло в огонь подливает и российский диктатор Владимир Путин, периодически угрожая государствам-членам Альянса. Издание Bild накануне сообщило о подготовке Германии к возможному вооруженному конфликту с РФ. ТСН.ua собрал все, что известно о возможной войне России с НАТО, над какими странами нависла угроза и как они готовятся к ней.

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.