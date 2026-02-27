Экс-премьер-министр Британии стал советником у Зеленского

Владимир Зеленский / © Владимир Зеленский

Экс-премьер-министр Великобритании Риши Сунак занял должность одного из нескольких международных советников, которые помогают украинскому правительству с экономическим восстановлением. Он будет консультировать как президента Зеленского, так и его экономического советника, бывшего вице-премьер-министра Канады Христю Фриланд.

Об этом сообщает The Independent.

Сообщается, что работа бывшего британского премьер-министра в Международном консультативном совете по экономическому восстановлению Украины будет неоплачиваемой.

Риши Сунак уже принял участие в первой встрече совета, на которой присутствовали представители международных финансовых институтов, в том числе президент World Bank Аджай Банга и руководитель European Bank for Reconstruction and Development Одиль Рено-Бассо, а также руководители крупных компаний.

«Запад нуждается в сильной Украине, а сильная Украина нуждается в сильной экономике… Я рад присоединиться к международной группе, которая будет помогать президенту [Украины Владимиру] Зеленскому в экономическом восстановлении», — заявил Сунак.

В заметке на X Владимир Зеленский заявил, что группа обсудила «укрепление энергетической устойчивости Украины» накануне следующей зимы, а также «более широкие возможности для инвестиций», в частности в оборонную промышленность страны.

Напомним, ранее Великобритания объявила о новых военных, гуманитарных и энергетических пакетах помощи Киеву. В Лондоне отмечают: поддержка Украины является вопросом собственной безопасности Британии и всей Европы.

Кроме того, британские и французские десантники завершили последние приготовления к возможной миротворческой миссии в Украине. Их могут отправить, если страна заключит мирное соглашение с Россией.