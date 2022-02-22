Экс-президент Польши выругался, комментируя действия Путина по поводу ОРДЛО, и призвал принять Украину в НАТО

Экс-президент Польши выругался, комментируя действия Путина по поводу ОРДЛО, и призвал принять Украину в НАТО

Квасневский считает, что Россия будет продолжать уничтожать Украину.

Бывший президент Польши Александр Квасневский не подбирал слов, комментируя обращение руководителя страны-агрессора к россиянам и признание ОРДЛО. Он подчеркнул, что Запад должен принять Украину в НАТО.

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Об этом пишет польское издание wprost.pl.

Александр Квасневский подчеркнул, что Путин хочет вернуть Украину в российскую сферу влияния. Экс-президент Польши считает, что пока Россия не решится на полномасштабную войну против Украины, поскольку для агрессора это будет дорого стоить и украинцы будут сопротивляться.

"Он хочет, чтобы вся Украина была в российской сфере влияния. Путин говорит, что украинцы не являются нацией, что Украина не имеет традиции государственности. Он взял Крым, а теперь берет Донецк и Луганск. К сожалению, следует ожидать дальнейших шагов", – сказал Квасневский.

Квасневский добавил, что Россия будет продолжать дестабилизировать ситуацию в Украине, нанося ущерб экономике.

"Разрушение Украины будет продолжаться, будет постоянная дестабилизация, в результате чего экономика не сможет развиваться, а инвесторов не будет хватать. Это циничная и безжалостная игра на истощение", — сказал Квасневский.

Экс-президент Польши считает, что Запад еще может спасти Украину, приняв ее в НАТО, хотя это и будет рискованным шагом.

Также Александр Квасневский отметил, что он проанализировал выступление президента страны-аресора и отметил, что Путин потерял связь с реальностью.

"То, что он сказал вчера об Украине в своей, казалось бы, спокойной, беспристрастной манере, было ужасным", — подчеркнул бывший польский председатель.

Комментируя заявление Путина, Квасневский спросил ведущую, вы можно использовать "крепкие слова". После этого он сказал, что это его разозлило, используя польскую нецензурную речь.

Напомним, президент Польши Анджей Дуда 22 февраля провел заседание с польскими министрами, отметив, что нужно немедленно остановить вторжение России на территорию Украины.