Экс-президент Польши заявил о готовности немедленно уехать в Киев "для защиты"

Подробности поездки он не сообщил.
Бывший польский президент Лех Валенса заявил о готовности уехать в Украину на фоне угрозы вторжения России.
Об этом он написал на своей странице в Facebook.
"Сообщаю о готовности немедленно уехать в Киев с целью солидарной защиты", — говорится в его сообщении.
По его словам, посол Украины в Польше уведомлен о таком решении. Остальные детали возможной поездки политик не сообщил.
К слову, ранее Валенса призвал весь мир мобилизоваться и не допустить нападения России на Украину. По его словам, как Путин атакует Киев, то нужно атаковать в ответ Москву.
Напомним, что американская спецслужба ЦРУ предупредила союзников в Европе о том, что на основе новой информации существуют опасения, что нападение России на Украину может начаться уже в "ближайшую среду", 16 февраля.
В Белом доме ранее заявили, что Российская Федерация может начать вторжение в Украину во время проведения Олимпийских игр в Пекине – нападение может произойти до 20 февраля. По данным издания Bloomberg, возможное вторжение России в Украину начнется 15 февраля.
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