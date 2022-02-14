Экс-президент Польши заявил о готовности немедленно уехать в Киев "для защиты"

Экс-президент Польши заявил о готовности немедленно уехать в Киев "для защиты"

Подробности поездки он не сообщил.

Бывший польский президент Лех Валенса заявил о готовности уехать в Украину на фоне угрозы вторжения России.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"Сообщаю о готовности немедленно уехать в Киев с целью солидарной защиты", — говорится в его сообщении.

По его словам, посол Украины в Польше уведомлен о таком решении. Остальные детали возможной поездки политик не сообщил.

К слову, ранее Валенса призвал весь мир мобилизоваться и не допустить нападения России на Украину. По его словам, как Путин атакует Киев, то нужно атаковать в ответ Москву.

Напомним, что американская спецслужба ЦРУ предупредила союзников в Европе о том, что на основе новой информации существуют опасения, что нападение России на Украину может начаться уже в "ближайшую среду", 16 февраля.

В Белом доме ранее заявили, что Российская Федерация может начать вторжение в Украину во время проведения Олимпийских игр в Пекине – нападение может произойти до 20 февраля. По данным издания Bloomberg, возможное вторжение России в Украину начнется 15 февраля.

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