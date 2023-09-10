Экс-президент США вспомнил историю, как Путин оскорбил его собаку

Бывший президент США Джордж Буш рассказал историю, как российский диктатор Владимир Путин оскорбил его собаку.

Об этом экс-президент США вспомнил во время прошедшего 8-9 сентября в Киеве форума Yalta European Strategy, сообщает "Европейская правда".

"Он увидел моего терьера и сказал: "Разве это собака?". Затем в Москве он предложил показать свою собаку. Я согласился, и он показал большую собаку, сказав, что тот легко справится с моей. Я был удивлен и сказал, что это меня оскорбляет. На что Путин только спросил: "Почему?", — рассказал Джордж Буш-младший.

Экс-президент США подчеркнул, что эта история также очень показательна для понимания характера Путина, потому что диктатор России всегда хочет демонстрировать свою силу.

"В то же время он считал Россию ослабленным государством и потому был оскорблен на весь мир", – отметил он.

Джордж Буш-младший также допустил уменьшение поддержки Украины после президентских выборов в США.

"В обеих партиях есть тенденции к изоляционизму. Поэтому важно, чтобы кто-то объяснял американцам, почему Украина важна. Если Украина упадет, то какой будет судьба ее соседей, в частности Польши или Румынии?", — сказал он.

Напомним, президент Бразилии поддержал Путина и заверил, что его не арестуют на саммите G20 в Рио-де-Жанейро.

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