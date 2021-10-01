Экс-президента Франции приговорили к году за решеткой: Саркози пообещал бороться до конца

Экс-президента Франции приговорили к году за решеткой: Саркози пообещал бороться до конца

По его словам, нельзя наказывать дважды за одно и то же.

Экс-президент Франции Николя Саркози, которого приговорили к году заключения, заявил, что будет вести борьбу до конца.

Об этом он написал в сервисе микроблогов Twitter.

"Я подал апелляцию, чтобы суд другой инстанции решил спор. И я пойду до конца по этому пути, который выходит за рамки моего личного случая, так как каждый может однажды столкнуться с несправедливостью", - говорится в сообщении.

Также читайте Суд признал Саркози виновным в финансовых махинациях: какого наказания требуют прокуроры

Он отметил, что нельзя наказывать дважды за одно и то же.

"Я просто добиваюсь, чтобы законодательство осуществлялось в отношении меня так же, как в отношении любого другого подсудимого", - заметил бывший президент.

По версии следствия, команда Саркози потратила на проигранную избирательную кампанию 43 миллиона евро — почти вдвое больше разрешенного предела.

Для того чтобы скрыть допущенные нарушения, правая партия "Союз за народное движение" выдала расходы на организацию митингов и других событий за расходы на партийные мероприятия.

В этом деле прокуратура требовала для бывшего главы государства год заключения, из которых шесть месяцев условно. Но суд вынес приговор об годе заключения. Наказание можно будет отбывать дома с помощью электронного браслета.

Напомним:

1 марта парижский суд признал бывшего президента Франции Николя Саркози виновным в коррупции и торговле влиянием. 66-летнего Саркози обвинили в том, что он пытался подкупить судью в обмен на информацию о расследовании финансирования его партии. Экс-президент приговорен к трем годам лишения свободы: два года условно и один год — заключения. Адвокаты обжалуют приговор.

Адвокаты обжалуют приговор. Также Саркози ждет еще один судебный процесс о возможном ливийском финансировании его кампании.

Новости мира: Николя Саркози осудили по делу финансовых махинаций во время президентской кампании

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку