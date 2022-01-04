Экс-президента США Трампа с детьми вызвали в суд по делу о мошенничестве: подробности

Компанию Trump Organization, в которой дети экс-президента США занимали руководящие должности, обвиняют в налоговых преступлениях.
Бывший президент Дональд Трамп и двое его старших детей были вызваны в суд по делу о деятельности компании Trump Organization.
Об этом со ссылкой на заявление Офиса генерального прокурора штата Нью-Йорк Летиции Джеймс от понедельника, 3 января, сообщает The Associated Press.
Отмечается, что в рамках многолетнего гражданского расследования они должны будут дать показания и документы по таким вопросам, как "оценка собственности, принадлежащей или контролируемой" экс-лидером США или его компанией.
"Пока идет расследование финансовых операций Trump Organization, генпрокурор Джеймс добивается показания под присягой со стороны Дональда Трампа, Дональда Трампа-младшего и Иванки Трамп, — заявили в нью-йоркской генпрокураторе. — Несмотря на многочисленные попытки затянуть наше расследование со стороны Trump Organization, мы уверены, что на наши вопросы будут предоставлены ответы, и правда будет раскрыта".
В издании отмечают, что дети Трампа являются доверенными союзниками своего отца и занимали руководящие должности в его компании Trump Organization.
Демократка Джеймс, со своей стороны, потратила более двух лет на то, чтобы выяснить, не вводила ли компания экс-президента США в заблуждение банки и налоговые органы. Прокурор считает, что Trump Organization могла предоставлять ложные данные о стоимости своих активов, чтобы получать выгодные условия ссуды и уклоняться от налогов.
Как сообщалось, Trump Organization и ее финансового директора Аллена Вайссельберга обвиняют в налоговых преступлениях. Согласно данным прокуратуры, 15-летняя схема помогала руководству компании уклоняться от уплаты налогов и одновременно тайно получать от власти льготы.
В мае Генпрокуратура Нью-Йорка начала уголовное расследование в отношении Trump Organization, которая контролирует недвижимость и другие активы Трампа.
Отметим, что гражданское производство было открыто в 2019 году. Оно касалось утверждений о том, что экс-президент завысил стоимость своих активов для банков при поиске ссуд и занизил их, чтобы уменьшить налоги.
Между тем сам Дональд Трамп считает ситуацию "политической охотой на ведьм со стороны радикальных левых демократов", в которой Нью-Йорк играет главную роль.
Trump Organization – это семейная холдинговая компания, владеющая отелями, гольф-клубами и другой недвижимостью, и является "краеугольным камнем" глобального бренда Трампа.
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