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Экс-прокурор САП Броневицкий подверг сомнению наличие предикатного преступления по делу "Мидас"
Бывший прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры Алексей Броневицкий в своем Telegram-канале "БРОНИК" заявил, что отсутствие в "Энергоатом" статуса потерпевшего ставит под сомнение доказательную базу обвинения по делу "Мидас".
«Если Энергоатом не нанесен ущерб, то в чем тогда заключается предикатное преступление, которое, по мнению следствия, предшествовало легализации?» — задает вопрос Броневицкий и добавляет, что из этого «выходит, что происхождение средств не установлено».
Он также обращает внимание, что тот факт, что директор НАБУ Семен Кривонос во время общения с журналистами фактически признал отсутствие так называемой схемы «шлагбаум» — той самой, из-за которой, по версии следствия, компании наносились убытки: «Где доказательства незаконного происхождения денег в эпизоде относительно легализации? Где схема „шлагбаум“, которой, как оказалось, вообще не существовало?»
Единственным весомым достижением следствия, считает Броневицкий, стало соглашение со свидетелем, который, по его мнению, «не имеет никакого отношения» к получению средств от контрагентов компании и дает показания, что «показания из третьих слов, которым и так нет веры».
Броневицкий провел параллель с делом бывшего заместителя эксминистра энергетики Германа Галущенко Ростислава Хейла, в которой на соглашение со следствием пошел Сергей Пилипчук.
«Ручной решала и правая рука Хейла… начал придумывать показания по делу Мидаса, которые вообще не коррелируются с материалами дела», — заметил Броневицкий, добавив, что лично знаком с этим делом.
Отдельно Броневицкий прокомментировал продолжительность расследования дела бывшего заместителя генпрокурора Дмитрия Вербицкого, в котором до сих пор никому не сообщено о подозрении. Кривонос объяснил это назначением ряда экспертиз и отметил, что не каждое производство завершается подозрением.
«Серьезно? Вам если нужно, то вы сообщаете о подозрении человеку, даже не вписывая его фамилию в сам текст подозрения!» — написал Броневицкий, напомнив, что во время избрания меры пресечения эксминистру энергетики Герману Галущенко по статье 255 УК Украины в тексте подозрения не было указано ни фамилии фигуранта, ни описания его конкретных действий.
"Никому это не мешало сделать шоу", - добавил он.
По словам Броневицкого, по состоянию на 10 августа до истечения предельного срока досудебного расследования по делу «Мидас» остается два месяца.