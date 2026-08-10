Экс-прокурор САП Броневицкий подверг сомнению наличие предикатного преступления по делу "Мидас"

Реклама

«Если Энергоатом не нанесен ущерб, то в чем тогда заключается предикатное преступление, которое, по мнению следствия, предшествовало легализации?» — задает вопрос Броневицкий и добавляет, что из этого «выходит, что происхождение средств не установлено».

Он также обращает внимание, что тот факт, что директор НАБУ Семен Кривонос во время общения с журналистами фактически признал отсутствие так называемой схемы «шлагбаум» — той самой, из-за которой, по версии следствия, компании наносились убытки: «Где доказательства незаконного происхождения денег в эпизоде относительно легализации? Где схема „шлагбаум“, которой, как оказалось, вообще не существовало?»

Реклама

Единственным весомым достижением следствия, считает Броневицкий, стало соглашение со свидетелем, который, по его мнению, «не имеет никакого отношения» к получению средств от контрагентов компании и дает показания, что «показания из третьих слов, которым и так нет веры».

Реклама

Броневицкий провел параллель с делом бывшего заместителя эксминистра энергетики Германа Галущенко Ростислава Хейла, в которой на соглашение со следствием пошел Сергей Пилипчук.

«Ручной решала и правая рука Хейла… начал придумывать показания по делу Мидаса, которые вообще не коррелируются с материалами дела», — заметил Броневицкий, добавив, что лично знаком с этим делом.

Отдельно Броневицкий прокомментировал продолжительность расследования дела бывшего заместителя генпрокурора Дмитрия Вербицкого, в котором до сих пор никому не сообщено о подозрении. Кривонос объяснил это назначением ряда экспертиз и отметил, что не каждое производство завершается подозрением.

«Серьезно? Вам если нужно, то вы сообщаете о подозрении человеку, даже не вписывая его фамилию в сам текст подозрения!» — написал Броневицкий, напомнив, что во время избрания меры пресечения эксминистру энергетики Герману Галущенко по статье 255 УК Украины в тексте подозрения не было указано ни фамилии фигуранта, ни описания его конкретных действий.

Реклама

"Никому это не мешало сделать шоу", - добавил он.

По словам Броневицкого, по состоянию на 10 августа до истечения предельного срока досудебного расследования по делу «Мидас» остается два месяца.

Новости партнеров