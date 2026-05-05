Экс-руководитель ОП теперь под санкциями: Богдан отреагировал на ограничения и вспомнил "пленки Миндича"

Юрист, экс-руководитель Офиса президента Украины Андрей Богдан отреагировал на введение в отношении него санкций. Богдан утверждает, что причина — распространение среди журналистов «пленок Миндича», называет санкции «преступлением» и обещает провести собственное адвокатское расследование.

Об этом экс-руководитель ОП высказался в видеообращении на своей Facebook-странице.

Богдан заявил, что после его быстрого расследования причин введения против него санкций выяснил: основанием стало распространение среди журналистов так называемых «пленок Миндича». По словам юриста, публикацию разговоров чиновников, которые могут свидетельствовать о коррупции, юридически сформулировали как «системную дискредитацию высшего руководства государства».

«То есть просто за критику власти, за правду, которую опубликовали те же журналисты, которые постоянно и системно критиковали меня. Впервые в истории мировой санкции наказания нанесены не за коррупцию, а за борьбу с коррупцией, за противодействие коррупции», — утверждает экс-руководитель ОП.

Богдан также отметил, что с юридической точки зрения санкции наложены по делу «пленок Мидвича», где фигурирует его имя. При этом он отметил, что покинул пост еще в феврале 2020 года, подав заявление об увольнении.

«Поскольку другого пути, кроме того, как бороться с этой несправедливостью, у меня не осталось, я начинаю свое независимое адвокатское расследование обстоятельств совершения уголовного преступления — вынесения применения санкций в отношении Андрея Богдана», — сообщил юрист.

Он заверил, что все должностные лица, причастные к принятию этого решения или те, кто препятствовал установлению истины, будут нести уголовную ответственность.

«Санкции так санкции. Жду», — резюмировал Богдан.

Санкции против Андрея Богдана — что известно

Напомним, президент Владимир Зеленский подписал указ о введении санкций СНБО сроком на 10 лет против пяти лиц, действия которых угрожают нацбезопасности Украины. В список попали Богдан, бизнесмены Богдан Пукиш и Алан Кирюхин, а также российские спортивные функционеры Станислав Поздняков и Михаил Мамиашвили. Ограничения предусматривают блокирование активов, запрет торговых операций, лишение государственных наград и прекращение лицензий.

Новые «пленки Миндича» — о чем там идет речь

Напомним, журналисты «Украинской правды» обнародовали расшифрованные записи разговоров (вероятно, сделанные НАБУ), на которых бизнесмен Тимур Миндич и секретарь СНБО Рустем Умеров (в то время министр обороны) обсуждают деятельность оборонной компании Fire Point. Согласно «пленкам», Миндич может быть бенефициаром предприятия, поскольку использует местоимения «мы» и «наш», просит Умерова о госфинансировании, обещает изготовление до 7000 баллистических ракет в год и обсуждает продажу 33% акций инвесторам из ОАЭ за 600 млн долл.

Народный депутат Ярослав Железняк также обнародовал информацию о новых записях по делу Миндича, которые могут свидетельствовать о непубличном влиянии на кадровые решения во власти. На «пленках» якобы зафиксировано обсуждение назначений на министерские должности и выбор «удобных» кандидатов на дипломатические посты, в частности посла в США. Об этом шла речь в разговоре Миндича с Умеровым. Также в материалах фигурирует загадочный «проект 23», который может касаться финансовых вопросов.

Железняк предполагает, что появление этих записей является попыткой бизнесмена защитить собственные интересы в рамках расследований НАБУ о коррупции в энергетике и оборонной сфере.

