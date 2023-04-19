Экс-соратницу Януковича Анну Герман заметили на испанском курорте: фото

Женщину со светлыми волосами, в которой опознали бывшую регионалку, встретили в продуктовом магазине испанского города Бенидорм на побережье Средиземного моря.

Бывшая соратница беглого президента и государственного предателя Виктора Януковича, экс-нардеп от Партии регионов Анна Герман, вероятно, находится в Испании.

Об этом в среду, 19 апреля, в своем Telegram-канале сообщил общественный активист Сергей Стерненко.

В подписи к фото, на котором женщина, похожая на Анну Герман, посещает продуктовый магазин, говорится, что экс-соратница Януковича находится в городе Бенидорм.

Это испанский курорт на побережье Коста-Бланки, на котором отдыхают люди со средним европейским достатком.

"Почему не любимая Сызрань?" – иронически заметил в сообщении Сергей Стерненко.

В комментариях пользователи также удивлены тем, что бывшая соратница пророссийского президента Януковича сбежала от войны не к своему бывшему шефу и другим скрывающимся в России регионалам, а избрала западное направление.

"Всю жизнь продвигала пророссийскую политику, народ мучается, а она кайфует", "Пропагандируют совок, а живут в Европе", "А как же русский мир?" – пишут комментаторы.

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Пока нет подтверждений, что на этом фото действительно Анна Герман, можно утверждать лишь то, что существует визуальное сходство женщины с известной политической деятельницей.

Ранее украинские СМИ сообщали, что Анна Герман якобы была в мае 2022 года в Киеве на похоронах президента Леонида Кравчука.

Украинские правоохранительные органы до сих пор не открыли против Анны Герман ни одного уголовного производства.

Напомним, ранее журналисты выяснили, каким состоянием, записанным на подставных лиц, владеет близкий соратник Виктора Медведчука, народный депутат Нестор Шуфрич.

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