Экс-сотрудник ЦРУ объяснил, как Путин успешно обманывает Запад и затягивает переговоры

Путин не только пытается ввести Запад в заблуждение, но довольно успешно это делает, в результате чего переговорный процесс системно затягивается.

Об этом в прямом эфире Эспрессо заявил Ральф Гофф, бывший руководитель спецопераций Центрального разведывательного управления в Европе и Евразии.

«Я бы сказал, что россияне не только пытаются обмануть Запад, но довольно успешно это делают. Переговоры системно затягиваются. Россия традиционно придерживается максималистских позиций, что давно стало отличительной чертой ее переговорного стиля», — отметил эксработник ЦРУ.

Он подчеркнул, что пока не видит никаких сигналов реальной заинтересованности Москвы в содержательном диалоге.

«На сегодняшний день я не вижу признаков того, что российская сторона действительно заинтересована в содержательных переговорах, ведь для этого у нее не хватает убедительных причин», — добавил Гофф.

По его словам, Путин убежден, что действует на опережение, делая ставку на постепенное истощение западных партнеров Украины. В такой логике для Кремля вопрос «зачем останавливаться?» выглядит вполне прагматичным.

Гофф также наметил, каким должен быть ответ Запада на такую стратегию России.

«Если говорить о перспективах переговорного процесса, то, по моему мнению, учитывая мой опыт, Запад должен последовательно усиливать давление как в военной, так и в экономической плоскости», — пояснил он.

Бывший сотрудник ЦРУ подчеркнул, что решающим фактором на поле боя остаются действия Украины при поддержке партнеров, в то время как в экономической сфере ключевая помощь Европы и США, в то же время определяющую роль будет играть устойчивость и состоятельность самой Украины.

Ранее сообщалось, что трехсторонние мирные переговоры Украины, Соединенных Штатов Америки и России действительно состоятся в Женеве 17-18 февраля.

Мы ранее информировали, что в составе российской делегации, которые прибудут на переговоры по миру в Украине в Женеву, будет замминистра иностранных дел РФ Михаил Галузин.