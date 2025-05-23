Экс-советник Трампа назвал условия, при которых Россия нападет на НАТО

Джон Болтон. / © Reuters

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Если Соединенные Штаты Америки решат не применять силу в ответ на агрессию агрессорки России против государства-члена НАТО, это может спровоцировать Кремль к нападению на Североатлантический Альянс.

Об этом заявил бывший советник американского президента Дональда Трампа Джон Болтон в интервью LIGA.net.

"Я считаю, что это было бы трагедией не только для страны, подвергшейся агрессии, но и для всего западного мира. Это продемонстрировало бы, что цель Советского Союза со времен Холодной войны - расколоть Западный альянс - наконец-то осуществилась", - высказался Болтон.

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По его словам, сейчас Москва не имеет достаточной военной силы, чтобы подвергаться конфликту с НАТО. Впрочем, Кремлю чрезвычайно нужен Сувальский коридор, который дал бы сухопутный доступ в Калининградскую область - как это было во времена СССР.

Болтон считает, что игнорирование агрессии российского диктатора Владимира Путина в отношении стран Балтии или Польши может привести к ужасающим последствиям. Как только это произойдет, говорит политик, будет отменено положение пятой статьи о том, что нападение на одного члена НАТО приравнивается к нападению на всех.

"Это будет фактически означать конец НАТО", - заявил Болтон.

Нападение РФ на НАТО

Глава стратегического планирования Сил обороны Финляндии генерал-майор Сами Нурми говорит: ряд маркеров свидетельствуют, что РФ в будущем может готовиться к наступлению против Финляндии. По его словам, Москва продолжит наращивание сил у финских границ после окончания войны в Украине.

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Бывший генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен также предупредил о рисках безопасности Европы, ведь европейская инициатива по Украине разворачивается слишком медленно.

Тем временем Европа уже озабочена вероятным конфликтом с НАТО. По информации WSJ , Россия может попытаться проверить сплоченность альянса, вторгнувшись в небольшую страну НАТО. К примеру, в Эстонию, в которой проживает значительное количество россиян.

Комиссар Европейского Союза по обороне и космосу Андрюс Кубилюс отмечает: европейские разведки утверждают, что через три-пять лет Россия сможет собрать достаточно сил, чтобы попытаться ворваться по крайней мере в одну страну ЕС или НАТО.

Дата публикации 07:10, 17.05.25 Количество просмотров 103 Трамп о переговорах в Турции: не считает Путина препятствием к миру!