Экс-военком Одесской области Борисов снова на свободе - за него внесли залог: подробности

Бывший военный комиссар Одесской области Евгений Борисов, который фигурирует в деле о самовольном оставлении воинской части, вышел из-под стражи. За него внесли залог более 20 миллионов гривен.

Об этом Государственное бюро расследований сообщило Украинской правде

По данным ГБР, 4 ноября за Борисова уплатили очередной залог — более 20 миллионов гривен. Его внесло предприятие ООО «Эвагрейн».

В целом сумма залогов по уголовным делам против бывшего военкома превышает 100 миллионов гривен. Ранее в рамках других производств было уплачено 36,3 млн и 44,4 млн гривен.

Напомним, ранее мы писали о том, что 26 сентября бывшего главу Одесского ТЦК Евгения Борисова выпустили из СИЗОпосле внесения рекордного залога в 44 млн гривен. Его обвиняют в коррупции и злоупотреблениях. К оплате присоединились адвокаты бывшего президента Януковича — Виталий Сердюк и Александр Бабиков.

Ранее ТСН.ua писал о начале истории, связанной с бывшим главой Одесского ТЦК и СП Евгением Борисовым.