Экс-заместителю министра соцполитики объявлено подозрение: подробности скандала (фото)

Лебедцова выдвинули подозрение за организацию закупки компьютерной техники без экономического обоснования.
Бывшему заместителю министра соцполитики объявлено подозрение за организацию безосновательной закупки компьютерной техники на сумму 24 млн. грн.
Об этом сообщила пресс-служба Офиса генпрокурора Украины.
"По данным следствия, в течение февраля-мая 2022 года в ходе реализации Проекта "Модернизация систем социальной поддержки населения Украины" подозреваемый совершил служебную халатность. Он заключил дополнительное соглашение к основному договору, которым безосновательно расширил количество объектов договора и увеличил количество закупок компьютеров. компьютерной техники, которая не используется работниками министерства", — говорится в сообщении.
Сообщаются, что закупки были осуществлены без технико-экономического обоснования для оснащения компьютерной техникой объединенных территориальных общин и без согласования с Министерством цифровой трансформации Украины.
Это привело к ущербу Министерства на сумму 24 млн грн. Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения для подозреваемого.
По информации источника УП, подозреваемым является Борис Лебедцов, занимавший должность замминистра с марта 2020 по июнь 2022 года.
Напомним, 20 февраля СБУ задержали двух сообщников, которые собирались убить первого замминистра здравоохранения.
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