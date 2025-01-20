Экс-заместителю министра соцполитики объявлено подозрение: подробности скандала (фото)

Бывшему заместителю министра соцполитики объявлено подозрение за организацию безосновательной закупки компьютерной техники на сумму 24 млн. грн.

Об этом сообщила пресс-служба Офиса генпрокурора Украины.

"По данным следствия, в течение февраля-мая 2022 года в ходе реализации Проекта "Модернизация систем социальной поддержки населения Украины" подозреваемый совершил служебную халатность. Он заключил дополнительное соглашение к основному договору, которым безосновательно расширил количество объектов договора и увеличил количество закупок компьютеров. компьютерной техники, которая не используется работниками министерства", — говорится в сообщении.

Сообщаются, что закупки были осуществлены без технико-экономического обоснования для оснащения компьютерной техникой объединенных территориальных общин и без согласования с Министерством цифровой трансформации Украины.

Это привело к ущербу Министерства на сумму 24 млн грн. Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения для подозреваемого.

СБУ задержала экс-замминистра соцполитики Бориса Лебедцова / Фото: Украинская правда

По информации источника УП, подозреваемым является Борис Лебедцов, занимавший должность замминистра с марта 2020 по июнь 2022 года.

Напомним, 20 февраля СБУ задержали двух сообщников, которые собирались убить первого замминистра здравоохранения.

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