Экс-замминистра инфраструктуры Лозинского взяли под стражу с альтернативой в 50 млн грн залога

До этого момента бывший чиновник находился под домашним арестом.

Апелляционная палата ВАКС 17 февраля взяла под стражу экс-замминистра развития громад, территорий и инфраструктуры Украины Василия Лозинского с возможностью внести 50 млн грн залога.

Об этом сообщили в пресс-службе Высшего антикоррупционного суда.

Теперь Лозинского будут содержать под стражей вместо предидущей меры пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста. Однако за чиновника можно внести залог в размере 50 млн 236 тыс. грн с возложением дополнительных обязанностей.

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"По результатам рассмотрения коллегия судей оставила апелляционную жалобу стороны защиты без удовлетворения и удовлетворила апелляционную жалобу прокурора", – говорится в заявлении ВАКС.

Заметим, что такая мера пресечения экс-заместителю министра будет действовать до 22 марта 2023 года. Лозинского взяли под стражу прямо в зале суда.

Напомним, что экс-чиновник подозревается в получении 400 тыс. дол. неправомерной выгоды от организованной группы за обеспечение подписания прямых договоров на приобретение оборудования и материалов для госпредприятия по завышенным ценам.

Лозинский был задержан 21 января и на следующий же день уволен с должности.

Взятка на 400 тысяч долларов – Высший антикоррупционный суд арестовал Василия Лозинского

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