Эксбанкир Януковича Борис Приходько обогатился на сотни миллионов гривен во время войны, – СМИ

В последней декларации указано, что он официально заработал целых 228 миллионов гривен благодаря операциям с государственными ценными бумагами.

В разгар войны и финансового кризиса в Украине, когда каждая гривна имеет значение для бюджета, один из нардепов не только избегает ответственности за вероятное хищение миллиардов, но и демонстрирует роскошный образ жизни. Речь идет о Борисе Приходько - бывшем нацбанкире, которого считают причастным к "исчезновению" 2 миллиардов гривен из Аграрного фонда во времена правления Януковича, а ныне - депутата от Черниговщины.

Вместо уголовной ответственности по статье Уголовного кодекса, Приходько задекларировал большое состояние: элитные автомобили, ценные украшения, произведения искусства, иконы, а также миллионы гривен, заработанные якобы из инвестиций.

Как выяснили расследователи СтопКор, с момента избрания в ВРУ состояние Приходько растет в геометрической прогрессии. Согласно последней декларации, только за последний год он официально заработал 228 миллионов гривен, что почти в 90 раз превышает его доходы в начале политической карьеры.

Основной источник доходов, по словам самого нардепа, - это операции с государственными ценными бумагами. В то же время, его состояние впечатляет - дорогие машины, швейцарские часы, произведения украинских художников, драгоценности. Все это вызывает сомнения в прозрачности его деятельности, особенно учитывая его прошлое.

Расследователи напоминают: Приходько начал свою карьеру в банке "Украина", который потерпел банкротство и стал символом финансовых махинаций 90-х годов. Впоследствии он работал в банке "Хрещатик", который тоже обанкротился. В 2012 году, во время правления "регионалов", Приходько получил должность первого заместителя председателя НБУ, что дало ему возможность управлять масштабными финансовыми потоками.

Как установило следствие, накануне Евромайдана руководство Аграрного фонда при его участии разместило более 2 миллиардов гривен на депозитах в "Брокбизнесбанке" Сергея Курченко - олигарха, приближенного к семье Януковича. После банкротства этого банка деньги исчезли.

Несмотря на громкие обвинения, в 2019 году Борис Приходько выиграл выборы в Прилуках и получил депутатский мандат, что автоматически гарантировало ему неприкосновенность. Во время избирательной кампании его штаб был вовлечен в многочисленные скандалы, включая избиение журналистов и обвинения в подкупе избирателей.

История вокруг состояния Приходько становится еще более запутанной, когда рассматривается деятельность его семьи, отмечает СтопКор. Его жена Марина вместе с сыном являются владельцами аграрного предприятия ООО "СОВЕР", которое владеет 135 земельными участками.

Важно также то, что, по данным журналистов, долги, которые остались после исчезновения денег из Аграрного фонда, до сих пор не возмещены. Несмотря на это бремя, Приходько и в дальнейшем живет на широкую ногу, а его доходы только растут.