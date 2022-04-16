Экс-генпрокурору Рябошапке вручили повестку в военкомат (фото, видео)

Повестка была вручена лично на Закарпатье.

Бывшему генпрокурору Украины Руслану Рябошапке 16 апреля вручили повестку в военный комиссариат. Произошло это в Мукачево Закарпатской области.

Об этом свидетельствуют фото соответствующего документа.

В повестке отмечено, что с момента ее вручения Рабошапка должен появиться по адресу ул. Духновича, 89 с документами и вещами. За неявку в указанный срок экс-генпрокурор будет привлечен к ответственности по закону.

На видео также зафиксировано, что повестка Рябошапке была вручена лично.

Руслану Рябошапке вручили повестку в военкомат

Напомним, 16 марта стало известно, что бывший генпрокурор пытался пересечь границу Украины в Венгрию, однако его задержали. Эксгенпрокурор ссылался на то, что у него трое детей, но так и не смог предоставить подтверждающие документы.

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