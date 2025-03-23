Эксглава СВР Маломуж предупредил об опасности новых переговорщиков от РФ

По мнению Маломужа, эти переговорщики не случайные фигуры — они давно занимают агрессивную позицию в отношении Украины.

Генерал армии Украины, бывший глава Службы внешней разведки Украины Николай Маломуж считает новых представителей России на переговорах с США — сенатора Григория Карасина и советника директора ФСБ Сергея Беседу — гораздо опаснее их предшественников.

Об этом он заявил в эфире телеканала "Эспрессо".

По мнению Маломужа, эти переговорщики не случайные фигуры — они давно занимают агрессивную позицию в отношении Украины и еще с 1990-х годов принимали участие в стратегических планах России по подрыву украинской государственности.

Карасин, по его словам, много лет работал под дипломатическим прикрытием, но является сотрудником внешней разведки России, а ныне возглавляет комитет по международным делам в госдуме. Беседа — руководитель пятой службы ФСБ, курирующая направление Украины и являющаяся одним из ключевых звеньев в подготовке вторжения в 2022 году.

Маломуж подчеркнул, что именно Беседа обещал Путину взять Украину через две недели, а Киев — за три дня, и именно он заявлял, что "82% украинцев ждут такого лидера, как Путин". Из-за провала этих прогнозов Беседу временно отстранили от должностей, однако теперь его вернули в переговорный процесс.

"Намного опаснее предыдущих встреч. Если там был Лавров, например, или другие представители администрации Путина, два представителя — это, соответственно, ястребы в Украину весь период независимости", — подытожил Маломуж.

Напомним, новый раунд переговоров о прекращении огня, в которых принимают участие украинская и американская делегации, уже стартовал в воскресенье вечером, 23 марта, в Эр-Рияде.