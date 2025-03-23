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Эксглава СВР Маломуж предупредил об опасности новых переговорщиков от РФ

Эксглава СВР Маломуж предупредил об опасности новых переговорщиков от РФ

Генерал армии Украины, бывший глава Службы внешней разведки Украины Николай Маломуж. / Фото: УНИАН

По мнению Маломужа, эти переговорщики не случайные фигуры — они давно занимают агрессивную позицию в отношении Украины.

Генерал армии Украины, бывший глава Службы внешней разведки Украины Николай Маломуж считает новых представителей России на переговорах с США — сенатора Григория Карасина и советника директора ФСБ Сергея Беседу — гораздо опаснее их предшественников.

Об этом он заявил в эфире телеканала "Эспрессо".

По мнению Маломужа, эти переговорщики не случайные фигуры — они давно занимают агрессивную позицию в отношении Украины и еще с 1990-х годов принимали участие в стратегических планах России по подрыву украинской государственности.

Карасин, по его словам, много лет работал под дипломатическим прикрытием, но является сотрудником внешней разведки России, а ныне возглавляет комитет по международным делам в госдуме. Беседа — руководитель пятой службы ФСБ, курирующая направление Украины и являющаяся одним из ключевых звеньев в подготовке вторжения в 2022 году.

Маломуж подчеркнул, что именно Беседа обещал Путину взять Украину через две недели, а Киев — за три дня, и именно он заявлял, что "82% украинцев ждут такого лидера, как Путин". Из-за провала этих прогнозов Беседу временно отстранили от должностей, однако теперь его вернули в переговорный процесс.

"Намного опаснее предыдущих встреч. Если там был Лавров, например, или другие представители администрации Путина, два представителя — это, соответственно, ястребы в Украину весь период независимости", — подытожил Маломуж.

Напомним, новый раунд переговоров о прекращении огня, в которых принимают участие украинская и американская делегации, уже стартовал в воскресенье вечером, 23 марта, в Эр-Рияде.

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